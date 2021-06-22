جامعة الأزهر: نسعى لأن نكون فى مقدمة الجامعات المتميزة

وأشاد المحرصاوى فى بيان اليوم الثلاثاء بجهود فريق عمل المكتب الفنى بمكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى حصول جامعة الأزهر على تصنيف متقدم فى تصنيفى شنغهاى وQS العالميين، مما نتج عن ذلك تكريم جامعة الأزهر فى المؤتمر الدولى الذى عقد بمدينة دبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة بداية هذا الشهر، إضافة لتكريم وإشادة من وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، ، بجهود جامعة الأزهر فى نشر الوسطية والاعتدال فى العالم.
وطالب رئيس جامعة الأزهر عمداء الكليات بسرعة إرسال قواعد البيانات الخاصة بالرسائل العلمية فى قطاعى أصول الدين، والشريعة والقانون لتكمل بذلك قاعدة البيانات المسجلة لدى كلية الدراسات العليا بالقاهرة، والمكتبة الرقمية بجامعة الأزهر، مما يشكل دعمًا كبيرًا للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى سبيل مسيرة البحث العلمى.
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