رئيس الرقابة الإدارية: ترشيح كوادر من المدنيين للهيئة لأول مرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته فى الندوة التثقيفية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى بدأها بالترحيب بالوزراء وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤساء وممثلى الجهات الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون، رؤساء المؤسسات الصحفية.

وقال: "نجتمع اليوم لتنفيذ إحدى الفاعليات التى تقام بمناسبة الاحتفال بالعيد 57 لهيئة الرقابة الإدارية، موضحا أنه عندما تجتمع الهيئة قيادةً وأعضاءً مع شركائها من الوزارات والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون ولفيف من الحضور المتخصصين، فإن هذا يدل على أننا نرسخ للشعار الأممى "متحدون على مكافحة الفساد".

وتابع: "إيمانًا من هيئة الرقابة الإدارية بأن القدرات والخبرات يتم تنميتها بالعلم والمعرفة، فقد بادرت بعقد الندوة الثقافية السنوية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتتواكب مع الاحتفال بعيد الهيئة السنوى، وبهدف توصيل رسالة طمأنة للمواطن المصرى بأن هناك عيون ساهرة تخشى الله، تعاهدت على حماية حقوقه التى كفلها له الدستور والقانون، اتساقا مع رؤية قيادة سياسية حكيمة، تدفع عجلة التنمية وتعلى من شأن حقوق الإنسان".

واستطرد: "لقد تناولت الندوة اليوم نشأة الهيئة وتطورها عبر سنوات وألقت الضوء على طبيعة مهامها وجهودها وتطور قانونها، مما يؤكد على أن هيئة الرقابة الإدارية تلك المؤسسة العريقة التى تمزج بين الخبرة والعلم ومواكبة التطورات الدولية، قادرة على أن تسهم فى معاونة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأوضح: "وقد شمل تطوير الهيئة تعديل هيكلها الإدارى بإضافة وحدات لدعم الاستثمار، واختيار وترشيح القيادات للجهاز الإدارى للدولة، وجهاز لتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف رئيس الهيئة: "الجزء الثانى من الندوة استعراض التطور التشريعى والمؤسسى لمكافحة الفساد منذ عام 2014 أن الدولة عازمة وبإرادة سياسية قوية على إرساء قواعد النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد بكل أشكاله من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".

وتابع: "وقد أعقب ذلك خطوات تنفيذية جادة تمثلت فى إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لوضع الأهداف والسياسات اللازمة لمواجهة الفساد، واللجنة الفرعية التنسيقية كأداة لتنفيذ تلك الأهداف ورصد النتائج التى تحقق النجاحات فى شتى المجالات".

واستطرد: "كما تم إلقاء الضوء على التزام الدولة بالاستثمار فى مشروعات الإصلاح الإدارى والتحول الرقمى من خلال الاستخدام الأمثل لقواعد البيانات عبر منظومة لربط وتكامل البيانات القومية، واستخدامات الذكاء الاصطناعى وإنشاء منصة مصر الرقمية كأداةٍ للتخلص من الروتين الحكومى والحد من التعامل الورقى والقضاء على البيروقراطية ومنع الفساد والحفاظ على ثروات الوطن، وقد انعكس ذلك على نتائج المؤشرات المختلفة، فحققت مصر قفزة فى مؤشر عام 2020 الخاص بجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى، الصادر عن مؤسسة (أوكسفورد إنسايت) للمركز (56) من إجمالى (172) دولة، بتقدم 55 مركزاً مقارنة بعام 2019".

وأضاف: "كما قامت الدولة باتخاذ العديد من القرارات الإصلاحية التى تدعم منظومة العدالة الاجتماعية كالإصلاحات التموينية، وبرنامج تكافُل وكرامة، وحياة كريمة، وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة أثناء جائحة كورونا وقد كان لمشروع البنية المعلوماتية الذى تم تناوله بالندوة دورًا مهما فى تحديد وتنقية قوائم المستفيدين من تلك القرارات والإصلاحات".

وقال: "إن هذه الندوة والتى ضمت المعنيين والفاعلين فى مواجهة الفساد تهدف لرفع مستوى الوعى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وتدعيم ونشر قيم النزاهة والشفافية وإتاحة المعلومات وهى قيمٌ ترسيها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مما يدفعنى لتكليفها بالاستمرار فى عقد مثل تلك الفاعليات وتنفيذ الدراسات والبحوث وإصدارها بصيغةٍ وأسلوب يصل إلى الباحثين والمتخصصين وكذلك لباقى الفئات المجتمعية من خلال الدورات التدريبية المتواصلة والهادفة مع الالتزام بالتعاون والتكامل مع باقى شركائنا من الجهات المختلفة المعنية بهذا الدور الوطنى لحماية الوطن من مخاطر الفساد والفاسدين".

واختتم: "أشكركم مرة أخرى على المشاركة فى فاعليات الندوة كما أتقدم بالشكر إلى عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى، والذى يولى اهتماماً كبيراً لملف الحوكمة ومكافحة الفساد، والدكتور عبد المنعم سعيد على حرصه مشاركتنا اليوم فى الندوة، وأتمنى أن تتعاقب مثل هذه الفاعليات المُثمرة لتعزز التعاون والتواصل بيننا كواجب وطنى قبل أن يكون التزامًا دستوريا فى سبيل رفعة وطننا العزيز، مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى "يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون".