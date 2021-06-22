الحكم بإعدام المتهمين الـ3 بخطف الطفلة أروى وقتلها لطلب فدية بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، الثلاثاء، بإعدام 3 متهمين بخطف وقتل الطفلة أروى ع ح (5 سنوات)، والحكم على حدث بالسجن لمدة 15 سنة حيث قاموا بخطف الطفلة من محافظة الشرقية لطلب فدية، ووضعوها داخل حقيبة سيارة، حتى فارقت الحياة وألقوا بها في مصرف زراعي بناحية ميت غمر في الدقهلية.

وصدر الحكم بإعدام كلا من أحمد ح ع ، 18 سنة، حلاق، ونور ال ا ، 20 سنة، سائق، ومحمد ب م ، 21 سنة، حلاق، والثلاثة مقيمون بالعريش بمحافظة شمال سيناء، فيما تقرر الحكم في حق طفل يدعى أحمد م م 17 سنة، نجار، ومقيم كفر الشوبكي الجديد مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، بالسجن لمدة 15 سنة وإحالة الدعوى المدنية ال المحكمة المختصة ،وقد حملت الجناية رقم 32557 لسنة 2020 جنايات ميت غمر، والمقيدة برقم 1876 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

وتعود أحداث القضية إلى شهر يونيو 2020 حيث تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بالعثور على جثة طفلة مجهولة ملقاه بالأراضي الزراعية بقرية بشلا دائرة المركز.

انتقل المأمور وضباط المباحث لمكان البلاغ وتبين العثور على جثة طفلة يتراوح عمرها ما بين 4 أو 5 سنوات بالأراضي الزراعية بقرية بشلا بالقرب من الطريق الرئيسي المنصورة- بنها والجثة حديثة الوفاة ويديها مربوطة بسلك كهرباء متصل بفيشة.

وقد شكل اللواء مصطفى كمال مدير المباحث فريق بحث برئاسته، ويضم ضباط البحث الجنائي والأمن العام لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الطفلة والقبض على الجناة.

وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتبين أن سبب الوفاة الخنق وأن الطفلة حديثة الوفاة وبها آثار تقييد بسلك من اليدين.

وكشفت التحريات تبين أن وراء اختطافها وقتلها أحد أقارب والدتها ويدعى أحمد. م. ر 19 سنة، نجار، مع عدد من المتهمن