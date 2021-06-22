/636861/تصل-لإنهاء-الخدمة-عقوبات-تنتظر-المتهرب-من-عمل-التحليل-بقانون-فصل-متعاطي-المخدرات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يتم عزل الموظفين متعاطي المخدرات.

دوت الخليج يرصد عقوبة المتهرب من اجراء التحليل بقانون شغل الوظائف

ويقضي هذا القانون بـ إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات؛ حال ثبوت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، حيث يهدف لوضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.

كما استهدف القانون توفير ضمانة بتمكين جهة العمل- عند ثبوت تعاطي العامل للمخدرات- بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

حددت المادة الرابعة عقوبة المتهرب من اجراء التحاليل بغير عزر حيث نصت على أنه يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.