منتخب السباحة البرالمبي يحصد 5 ميداليات مختلفة بكأس العالم «صور»

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أستطاع المنتخب المصري للسباحة البارالمبيية انجازا جديد بالفوز بـ 5 ميداليات متنوعة ببطولة كأس العالم ببرلين، تضاف للبطولات التي نجح منتخب السباحة تحقيقها خلال الفترات الماضية ، ويرصد دوت الخليج تفاصيل الانتصار.

وحقق عمرو السوهاجى على الميدالية البرونزية فى 100 م ظهر، فيما حصل أحمد حسن على الميدالية البرونزية فى سباق 100 م حرة ، فيما حصدت آية الله أيمن 2 ميدالية برونزية فى سباقات 100 م حرة و400 حرة، كما فازت بالمركز الثانى فى 200 م صدر.

منتخب السباحة البرالمبي يحصد 5 ميداليات مختلفة بكأس العالم

واحرزت ملك عبد الشافى الميدالية الفضية فى سباق 50 م صدر ،فيما نجح يوسف محمد فى تحطيم أرقامه الشخصية بطفرة هائلة، وأيضا الناشئ علاء مرسه الذى ينتظره مستقبل باهر فى اللعبة.

منتخب سباحة البرالمبية يحقق انجاز تاريخي

وشهدت البطولة تحقيق أحد عشر رقما أفريقيا جديدا وطفرة كبيرة فى مستوى السباحين تحت قيادة المهندس شريف حبيب رئيس جهاز السباحة ومعه دكتور أيمن الجندى المدرب العام ودكتور أحمد سمير مسئول التأهيل والعلاج الطبيعى وعماد مدبولى المدرب والإدارى ، بالإضافة إلى تحقيق السباح البرالمبي زياد كحيل الرقم التأهيلى إلى دورة الألعاب البارالمبية فى طوكيو ليرتفع عدد اللاعبين المحققين للرقم التأهيلى إلى 7 سباحين حتى الان.

البرالمبية تحقق انجاز في السباحة

ومن المقرر أن يحدد شريف أسماء المسافرين إلى طوكيو خلال اجتماعه مع اللجنة البارالمبية بعد وصول عدد "الكوته" النهائية لبعثة السباحة من اللجنة البارالمبية الدولية، على أن يبحث مع مجلس إدارة اللجنة البارالمبية إقامة معسكر داخلى فى القاهرة للاعبين المسافرين إلى طوكيو واخر خارج القاهرة استعدادا للدورة من اجل الحفاظ على تحسين أرقام اللاعبين وتركيزهم وفرض مزيد من الاستقرار.