/636863/موعد-مباراة-السوبر-الإفريقي-لليد-بين-الزمالك-والنجم-الساحلي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد “كونفيدراشن”، إقامة مباراة السوبر الإفريقي والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية بين الزمالك والنجم الساحلي التونسي يوم ٢٣ أغسطس المقبل بمدينة أغادير المغربية، ويستعرض دوت الخليج أبرز أخبارة الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يتأهل الفريق الفائز من السوبر الأفريقي للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة اليد التي ستقام في السعودية ديسمبر 2021.

وحدد الاتحاد الإفريقي يوم ٢٤ أغسطس المقبل، موعدا لانطلاق بطولة كأس الكؤوس بمدينة أغادير، والتي يشارك فيها الزمالك أيضا.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مصر المقاصة في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

هدافي الزمالك أمام مصر المقاصة

وأستطاع الفارس الأبيض أن يحرز في شباك مصر المقاصة 26 هدفا ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، ويتصدر قائمة هدافي الفريق في لقاءات مصر المقاصة 6 لاعبين وهم أحمد جعفر و محمود عبد المنعم ومحمود علاء وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم “أوباما” بواقع هدفين لكل لاعب.

قائمة الزمالك أمام مصر المقاصة

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء – ومحمد عبد الغني – ومحمود حمدي الونش – ومحمد عبد السلام – ومحمد عبد الشافي – وأحمد فتوح – وحمزة المثلوثي – وحازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد - وإمام عاشور - ومحمد أشرف روقا – ومحمود عبد العزيز - وإسلام جابر – ويوسف أوباما – وأحمد سيد زيزو – ومحمود عبد الرازق شيكابالا – وأشرف بن شرقي – وحسام أشرف.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ومروان حمدي.