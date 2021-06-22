/636864/جولات-مكوكية-للنائب-مصطفى-بكري-لخدمة-أهالي-دائرته-إقامة-مكتب-مشترك-للشهر-العقاري-وتشكيل-لجنة-من-وزارة-التضامن-ودراسة-جميع-التظلمات-الخاصة-بمستحقي-تكافل-وكرامة

قام النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، اليوم بزيارة وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي، فى إطار جهود النائب لخدمة أهالي دائرته بنجع حمادي بمحافظة قنا، حيث حصل على بعض الموافقات بشأن عدد من الخدمات المقدمة للأهالي يستعرضها موقع دوت الخليج فى التقرير التالي :

وافق المستشار عمر مروان وزير العدل علي إقامة مكتب للشهر العقاري مشترك بين قريتي أبوحزام وحمردوم بنجع حمادي، حيث إلتقي النائب مصطفي بكري بالوزير في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء، وقدم له طلبا بإسمه وبإسم عدد من نواب الدائره الآخرين ، وقد أصدر الوزير تعليماته لمساعد الوزير للشهر العقاري لعمل المعاينة اللازمة والعرض للتنفيذ .

كما وعد المستشار عمر مروان، وزير العدل، بأن تقوم إحدي السيارات المجهزة من الوزارة بالقيام بمهمة الشهر العقاري في تخليص مطالب أهالي البلدتين ضمن خطة المحافظه لحين الإنتهاء من إقامة مكتب الشهر العقاري بالمنطقه.

تشكيل لجنة من التضامن لزيارة قريتي أبو حزام وحمر دوم بنجع حمادي

قررت د. نيفين جامع وزيرة الصناعه والتجاره تشكيل لجنه من الوزارة لزيارة قريتي أبوحزام وحمر دوم بنجع حمادي الأسبوع المقبل ومعرفة إحتياجتهما، وأصدرت الوزيرة تعليماتها بمعرفة إحتياجات المواطنين ومطالبهم من المشروعات الصغيره والخدمية، وطلبت من اللجنة موافاتها بتقرير كامل الاسبوع المقبل والتنسيق مع السيد اللواء محافظ قنا.

جاء ذلك خلال إستقبال الوزيره للنائب مصطفي بكري الذي قدم لها طلبا باسمه وأسماء النواب هشام الشعيني وخالد خلف الله وفتحي قنديل وسيد المنوفي ومحمد كمال موسي.

وكان النائب مصطفي بكري ومعه عدد من النواب والعمد والمشايخ قد زاروا أبوحزام السبت الماضي بهدف التواصل مع العائلات بعد أحداث العنف الأخيره التي شهدتها القريه.

وافقت د. نيفين القباج وزيرة التضامن علي الطلبات المقدمه من النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب وعدد من الزملاء نواب نجع حمادي ، جاء ذلك خلال استقبال الوزيره للنائب مصطفي بكري ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الوزاره، وهي الطلبات الخاصه بقريتي أبوحزام وحمرودوم .

وقد وافقت الدكتوره الوزيره علي كل من :

- البدء بمساعدات عاجله تشمل جميع الأسر المستحقه - ضم الفئات المحرومه إلي مشروع تكافل وكرامه ودراسة جميع التظلمات فورا - توفير ٢٠ كرسي لبعض المرضي من القريتين ابوحزام وحمردوم

وقد كلفت الوزيره جهات الوزاره المعنيه بالإضافه إلي مديرية التضامن بمحافظة قنا دراسه الأوضاع علي الطبيعه في القريتين وتقديم تقرير عاجل إلي الوزيره.