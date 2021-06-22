/636865/تسترك-على-متعاطي-المخدرات-في-العمل-يعرضك-لغرامة-200-ألف-جنيه-تفاصيل

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يتم عزل الموظفين متعاطي المخدرات.

دوت الخليج يرصد عقوبة المتهرب من اجراء التحليل بقانون شغل الوظائف

ويقضي هذا القانون بـ إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات؛ حال ثبوت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، حيث يهدف لوضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.

كما استهدف القانون توفير ضمانة بتمكين جهة العمل- عند ثبوت تعاطي العامل للمخدرات- بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

عقوبة التستر على متعاطي المخدرات

عاقب قانون شغل الوظائف من يقوم بالاستعانة او التستر على من ثبت تعاطيه ، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الغش في التحليل

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.