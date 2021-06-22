نزيف على الاسفلت .. مصرع 3 أطفال بعد أن صدمتهم سيارة نقل بنفق أحمد حمدي

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شهد المدخل الغربي لنفق الشهيد أحمد حمدي، اليوم الثلاثاء، مصرع 3 أطفال، بعد أن صدمتهم سيارة نقل، ونقلت سيارات إسعاف السويس المتوفيين إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مصرع 3 أطفال بعد أن صدمتهم سيارة نقل بنفق الشهيد احمد حمدي

ترجع تفاصيل عندما كانت غرفة عمليات مرفق إسعاف السويس تلقت بلاغًا من ركاب السيارات العابرة للنفق والمتجهه إلى شبه جزيرة سيناء، يفيد بوقوع حادث عند المدخل الغربي للنفق إذ صدمت سيارة نقل 3 أطفال كانوا بجوارها.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 3 سيارات لموقع الحادث، وتبين وفاة أحد الأطفال بموقع الحادث، وإصابة 2 جرى نقلهم إلى المستشفى العام.

مصدر طبي

وفي سياق ذاته قال مصدر طبي بالمستشفى العام، إن قسم الطوارئ استقبل طفلين الأول عبدالله صالح عيد 12 سنة مصاب بنزيف بالبطن وارتجاج في المخ، وطفل آخر مجهول الهوية 7 أعوام مصاب بنزيف في المخ ونزيف داخلي في البطن، وتوفيا بالمستشفى عقب وصولهما متأثرين بإصابتهما البالغة.

وفى سياق أخر شهدت قرية جهينة الشرقية دائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق، أسفر عنه وفاة طالب وإصابة 4 جميعهم طلاب من مستقلى السيارة، فتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق بدائرة مركز شرطة جهينة ووجود متوفى ومصابين تم الدفع بقوات تامين الطرق وقوات إدارة المرور وتم رفع اثار الحادث.