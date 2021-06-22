رئيس قناة السويس يتابع العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبى بالمجرى الملاحى

جدة - نرمين السيد - شملت الجولة التفقدية نفق الشهيد أحمد حمدى 2 وموقع مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى، واستهل رئيس الهيئة جولته من نفق الشهيد، لمتابعة أعمال تجهيز النفق الجديد، والوقوف على تطورات العمل به والاطمئنان على جاهزيته للتشغيل.

تضمنت الجولة كلا من مداخل ومخارج النفق، والمبانى الإدارية الملحقة، وغرفة التحكم الرئيسية، وخلالها استمع إلى شرح تفصيلى من مدير المشروع عن نظم التشغيل والأمان و تجهيزات النفق.

وفى هذا الصدد، أكد الفريق ربيع على أن النفق الجديد يعد إضافة لمحاور العبور المختلفة التى تربط سيناء بالوطن و التى حرصت الدولة المصرية على الانتهاء منها فى وقت قياسى لدفع جهود التنمية فى منطقة القناة وسيناء من خلال سلسلة من الأنفاق والكبارى العائمة وشبكة طرق متطورة.

عقب ذلك، توجه الفريق ربيع إلى موقع مشروع ازدواج القناة الجارى تنفيذه بين الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة بالبحيرات المرة الصغرى، لمتابعة أعمال التكريك التى تتم بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبى بالمجرى الملاحى للقناة.

خلال جولته التفقدية بموقع العمل، وبرفقته القائمون على المشروع، تعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال التكريك بالمشروع حيث تجاوزت إجمالى كميات الرمال المستخرجة المليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، وذلك بواسطة أربع كراكات تابعة للهيئة هم الكراكة مشهور، والكراكة العاشر من رمضان، والكراكة الصديق، والكراكة محمود يونس.

وأكد رئيس الهيئة، على أن العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبى مستمر على مدار الساعة لإنجاز الأعمال فى الوقت المحدد ووفقا للجدول الزمنى حيث يتزامن عمل الكراكات مع تجهيزات أحواض الترسيب بموقع مشروع الازدواج بالبحيرات الصغرى، وذلك بالتوازى مع تنفيذ أعمال الرفع المساحى التى تتم بموقع مشروع التوسعة والتعميق بالمنطقة الجنوبية.

جدير بالإشارة، أن مشروع تطوير المجرى الملاحى للقناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة بطول 10 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 متراً وعمق 27 متراً.