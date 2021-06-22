صور.. محافظ بورسعيد يبحث سبل جذب الاستثمار إلى المنطقة الصناعية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترؤس محافظ بورسعيد اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور المستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للإستثمار وعلاء المالكى مدير المنطقة الصناعية. وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمر الجاد وتوفير كل الدعم لتذليل أى عقبات أمام المستثمرين لإقامة مزيد من المشروعات الصناعية، بما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة فى كافة قطاعات العمل.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير كل سبل الراحة للعاملين فى الشركات الاستثمارية واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بحزم لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن المحافظة شهدت فى الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة فى مجال التنمية الصناعية بعد دخول كيانات صناعية تظهر للمرة الأولى ساهمت فى دعم الاقتصاد المحلى وتوفير العملة الصعبة وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

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