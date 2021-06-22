«الإنتاج الحربى» تتعاون مع شركة أمريكية لإنتاج شاسيهات العربات العسكرية

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، وجوناثان كوهين السفير الأمريكى بمصر مراسم توقيع مذكرة تفاهــم بيـن مصنــع إنتــاج وإصلاح المدرعـات "مصنع 200 الحربـى" وشركـــة "AM GENERAL" الأمريكية، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى.





وأوضح الوزير مرسى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى بهدف التعاون المشترك فى تنفيذ مشروع إنتاج شاسيهات العربات العسكرية الهامر (HUMVEE)، مؤكدا على سعى وزارة الإنتاج الحربى إلى عقد شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلى وكذا تبادل الخبرات والمعلومات الفنية مع الشركات العالمية العاملة فى مختــلف المجـالات وذلك فى ضوء العمل المتواصل الذى تبذله الوزارة تماشيا مع التوجه العام للدولة لتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة لتوفير متطلبات القطاع العسكرى والمدنى بالدولة.



وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى عن ثقته فى تكنولوجيات التصنيع المتقدمة لدى الشركــة الأمريكية "AM GENERAL"، كمــا قام على هامش التوقيع بتوجيــه الدعــوة للشركـــة للمشاركــة فـــى معرض EDEX 2021 المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجارى.

من جانبه أكد Andy Hove رئيس شركة "AM GENERAL" الأمريكية والمدير التنفيذى على أن توقيع مذكرة التفاهم مع "الإنتاج الحربى" تعزز العلاقات المثمرة طويلة الأمد بين الشركة والحكومة المصرية، مشيدا بدور مصر المحورى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب.

كما أشاد رئيس الشركة الأمريكية بالقدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربى ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية من أسلحة ومعدات وذخائر، وكذا دورها فى دعم خطة الدولة المصرية فى التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة، مؤكداً على تطلعه لتفعيل التعاون بين الجانبين فى أقرب وقت ممكن.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر على حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر بمجالات التصنيع العسكرية والمدنية والاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.