- في ثانى أيام زيارته لجمهورية جنوب السودان : عبد العاطي يلتقى في جلستي محادثات بالسيد/ رياك مشار النائب الاول لرئيس الجمهورية ، والسيد/ مناوا بيتر وزير الموارد المائية والري

- الاجتماع مع السيدة بياتريس واني وزيرة الخارجية بدولة جنوب السودان ، بهدف تدعيم التعاون بين البلدين من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة خلال شهر يوليو القادم بالقاهرة

- جلسات مباحثات لبحث تقدم سير العمل في المشروعات التنموية المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية

- المشروعات التنموية تهدف لخدمة مواطني جنوب السودان ، وتحقيق الإستقرار للأهالى في عدد (٧) ولايات ، من المتوقع زيادتها إلى (١٠) ولايات في القريب العاجل

- عبد العاطى : لقد أبدت مصر مرونة كبيرة في التفاوض خلال السنوات الماضية فيما يخص سد النهضة ، ولكنها قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الاثيوبي

- عبد العاطى : مصر تنفذ مشروعات علي الأرض في كافة دول حوض النيل والدول الأفريقية

- زيادة ملحوظه في عدد المستثمرين المصريين بجنوب السودان في مجالات السياحة والطرق والطاقة والأثاث

في ثانى أيام زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان الشقيقة .. عقد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والوفد الرسمي المرافق لسيادته والسيد السفير/ محمد قدح سفير مصر بجنوب السودان ، عدداً من اللقاءات الهامة مع كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان ، حيث التقى سيادته في جلستي محادثات بالسيد/ رياك مشار النائب الاول لرئيس جمهورية جنوب السودان ، والسيد/ مناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان.

وصرح الدكتور/ عبد العاطي أن جلسات المباحثات التى تم عقدها اليوم تم خلالها بحث تقدم سير العمل في المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية ، والإتفاق على الخطوات المستقبلية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية المقترحة فى مجالات عديدة تهدف جميعها الى الارتقاء بالمستوى المعيشى لأشقائنا فى جنوب السودان.

وأضاف الدكتور/ عبد العاطى أن مصر تنفذ مشروعات علي الأرض في كافة دول حوض النيل والدول الأفريقية ، وأن المشروعات المنفذة بدولة جنوب السودان تهدف لخدمة المواطنين ، وتحقيق الاستقرار للأهالى من خلال حل مشاكل مياه الشرب وحماية الأهالى من أخطار الفيضانات ، مشيراً الى أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ مشروعات في عدد (٧) ولايات ، وأنه من المتوقع زيادة المشروعات المنفذة لتغطى عدد (١٠) ولايات في القريب العاجل.

وأوضح الدكتور/ عبد العاطى أنه تم مناقشة تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، مؤكداً على حرص مصر على إستكمال المفاوضات ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعه للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة ، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية ، ومشيراً لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية ، والتي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الاثيوبي.

وكان الدكتور عبد العاطي إلتقى بالأمس بالسيدة بياتريس واني وزيرة الخارجية بدولة جنوب السودان ، والتى أعربت عن سعادتها بلقاء سيادته ، ومن جانبه أعرب الدكتور عبد العاطى عن تقديره للعلاقات القوية التي تربط الشعبين الشقيقين، واستمرار الجهود المبذولة من الجانبين لتدعيم كافة أوجه التعاون بين البلدين من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة والمتوقع عقدها خلال شهر يوليو القادم بالقاهرة ، ومناقشة أزمة سد النهضة وما أبدته مصر من مرونة في التفاوض والتي قوبلت بالتعنت من الجانب الإثيوبي.

وتوجه الدكتور عبد العاطى بخالص الشكر على حفاوة الاستقبال التى يلقاها من كافة المسئولين بدولة جنوب السودان ، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة ، وأنه يوجد بمصر أعداد كبيرة من الطلاب والمواطنين من دولة جنوب السودان ، والذين يحظو بالرعاية والاهتمام من جانب أشقائهم المصريين ، كما يحظى المصريين بجنوب السودان بكل أشكال الحفاوة والترحاب ، مما أدى لحدوث زيادة ملحوظه في عدد المستثمرين المصريين بجنوب السودان في مجالات السياحة والطرق والطاقة والأثاث.