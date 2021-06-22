وزيرة البيئة: مشروع التغويز اللاهوائي يوفر تكنولوجيا صديقة للبيئة تضمن التخلص الآمن...

ياسمين فؤاد : لدينا خطة لتطبيق المشروع فى المناطق الريفية على مستوى محافظات الجمهورية

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم بافتتاح مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتغويز اللاهوائي اليوم بقرية قلهانه بمحافظة الفيوم ، وقد أكدت وزيرة البيئة أنه مشروعاً رائداً يتم لأول مرة فى مصر ، حيث انه يقوم بتحويل القمامة والمخلفات الزراعية إلى كهرباء وسماد ويتم استخدام الغاز المتولد فى تشغيل مولد الكهرباء ويتم ربط الكهرباء المنتجة على شبكة الكهرباء ،كما تعمل الوحدة على انتاج الكربون الحيوى الذى يعتبر من أحسن المخصبات الزراعية ، حيث انه يحول حوالى من ٢٥٪إلى ٣٠٪ من مدخلات النظام إلى كربون حيوى، مشيرةً إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على نطاق أوسع فى باقى محافظات الجمهورية نظراً لكونه مشروع صغير لايستلزم إستثمارات كبيرة ، وسيساهم إصدار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة على تشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال إفتتاحها لمشروع التغويز اللاهوائي بالفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أن النموذج التجريبى للمشروع تم تمويله من قبل الإتحاد الاوروبى من خلال توفير التكنولوجيا وتدريب العاملين ، و تنفيذ البرامج التوعوية.

وأوضحت وزيرة البيئة ان المشروع يقوم بإنتاج ١٠٠كيلو وات /ساعة من الطاقة الكهربائية من ١٠٠كيلو جرام /ساعة من المخلفات ، كما يهدف إلى توفير تكنولوجيا صديقة للبيئة تضمن التخلص من المخلفات بشكل آمن ، ويستخدم نظام تكنولوجيا متطور ذو عائد إقتصادى يضمن الإستدامة ، كما انه يحد من انتشار الأمراض المعدية الناتجة عن تراكم المخلفات والبعوض ، و يمنع الحرق العشوائى للمخلفات وما ينتج عنه من تلوث للهواء وأنتشار للغازات الملوثة ، ويوفر أيضاً فرص عمل للشباب فى المناطق الريفية .

وقد تم تقديم شرح مبسط لفكرة المشروع القائمة على التغويز اللاهوائى حيث أنها عملية لا تحرق المخلفات الصلبة مباشرة بل تقوم بتكسير الجزيئات مع الحرارة وفصلها فى غياب الهواء وبعد ذلك يعاد تكوينها لتشكيل الغازات وهى خليط من غازات الهيدروجين وأول اكسيد الكربون وبعض غازات الميثان والإيثيلين وثانى أكسيد الكربون ،والكربون الحيوى .

وأشار محافظ الفيوم الى أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات أمام المشروعات الخدمية والتنموية بما يعود بالنفع على المواطنين، لافتاً إلى أنه تم اختيار المكان وتخصيص الأرض بالتنسيق مع وزارة البيئة، مشيرًا أن المشروع يعمل على تحويل المخلفات الصلبة والزراعية لانتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي، كما انه يوفر فرص العمل، مشيراً إلى أنه يجرى دراسة تنفيذ المشروع بقرية تونس السياحية.