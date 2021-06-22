اعتماد حركة سفراء مصر فى الخارج.. "النجارى" بموسكو و"جاد" لإثيوبيا

علمت "دوت الخليج " من مصادر خاصة أنه تم اعتماد حركة السفراء المصريين في الخارج والتي من المقرر أن تنشر في الجريدة الرسمية خلال أيام قليلة.

وبحسب المصادر، تعيين السفير أسامة عبد الخالق رئيسا لبعثة مصر بالأمم المتحدة في نيويورك، تعيين السفير محمد جاد سفيرا لمصر لدى أديس أبابا والاتحاد الافريقي، تعيين السفير نزيه النجارى سفيرا لمصر لدى موسكو.

وأكدت المصادر أنه تم تعيين السفير أسامة شلتوت سفيرا لمصر لدى الكويت، وتعيين السفير محمد أبو بكر سفيرا لمصر لدى طوكيو، والسفير شريف كامل سفيرا لمصر لدى لندن، طارق الوسيمي سفيرا لمصر لدى بوليفيا، السفير علاء رشدى سفيرا لمصر لدى روما.

وأشارت المصادر إلى أن حركة السفراء شملت تعيين السفير أحمد صبحى سفيرا لمصر لدى ستوكهولم، السفير وائل حامد سفيرا لمصر لدى الهند، السفير باسل صلاح سفيرا لمصر لدى صربيا، السفير خالد عبد الرحمن سفيرا لمصر لدى سول، السفير محمود طلعت سفيرا لمصر لدى الفاتيكان ، السفير خالد أنيس سفيرا لمصر لدى مالطا.

ولفتت المصادر إلى أنه تم تعيين السفير وائل لطفي سفيرا لمصر لدى ناميبيا، السفير يوسف مكاوى سفيرا لمصر لدى مدريد، السفير مؤيد الضلعي سفيرا لمصر لدى بوخارست ، السفير بدر عبد العاطى سفيرا لمصر لدى بروكسل، السفير ماجد مصلح سفيرا لمصر لدى سيريلانكا.

وأوضحت المصادر أنه تقرر تعيين السفير ياسر عثمان سفيرا لمصر لدى المغرب، السفير عمرو الشربينى سفيرا لمصر لدى أريتريا، محمد الشناوي سفيرا لمصر لدى بودابست، السفير هشام ناجى سفيرا لمصر لدى أذربيجان، والسفير خالد يوسف في قنصلية مصر لدى ميلانو، والسفيرة هويدا عصام في قنصلية مصر لدى نيويورك.