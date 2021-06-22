/636869/رسالة-خاصة-من-خالد-الغندور-لـ-عبدالله-جمعة-بعد-أزمته-الأخيرة

كتب الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي، رسالة إلى عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك، وذلك بعد أزمة اللاعب مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض.

خالد الغندور يدعم عبدالله جمعه بعد أزمته الأخيرة

ونشر الغندور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك صورة لعبدالله جمعه وعلق عليها قائلا"منتظرعودتك يا نجم قريبا فأنت أحد أسباب فرحتنا في بطولات ومباريات و لاعب راجل بمعني الكلمة".

وقام خالد الغندور بمدح عبدالله جمعه وعبر مدى حبه له وعن أهمية اللاعب بالنسبة لنادي الزمالك قائلا" لا غني عن وجودك في نادينا وأنا علي المستوي الشخصي بحبك جدا".

باتريس كارتيرون يقرر توقيع غرامة على عبدالله جمعة

وجاءت تلك الرسالة بعد الأزمة التي حدثت بين عبدالله جمعه وباتريس كارتيرون، حيث وقع الأخير غرامة مالية على عبدالله جمعه بداعي عدم الإلتزام، وقاموا مسئولوا الزمالك باحتواء الأزمة، ودعم عبدالله جمعه قبل أن ينتبه حالة الغضب، حيث عقدت اللجنة المسؤله عن إدارة نادي الزمالك، بقيادة حسين لبيب، اجتماعا مع اللاعب من أجل الإستفسار عن سبب الأزمة، والوصول إلى حل مرضي بالنسبة للاعب.

استياء عبدالله جمعة من قرار باتريس كارتيرون

وقال عبدالله جمعه خلال الإجتماع الذي جمعه مع حسين لبيب عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أنه لم يخلق أي مشكلة مع باتريس كارتيرون، وأنه تعرض لإصابة تسببت في إبعاده عن التدريبا الجماعية مع الفريق، وعبر عن استيائه من الغرامة بأنه لم يصدر منه أي فعل يستوجب العقوبة عليه، وأكد على احترامه لقرارات المدير الفني للفريق.

يستعد فريق الزمالك، اليوم الثلاثاء، لمواجهة مصر المقاصة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، وتأهل نادي الزمالك إلى دور الـ8، بعدما حقق الفوز على فريق الإسماعيلي في دور الـ 16، بينما تأهل فريق مصر المقاصة، بعدما حقق الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2/1.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك امام مصر المقاصة في كأس مصر

حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الجزيرى.