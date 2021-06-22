/636870/تعرف-علي-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-للمنوفية-2021

تستعد محافظة المنوفية لاعلان نتيجة تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والمدارس الفنية بالمحافظة للعام الدراسي 2021/2022، خلال شهر يوليو القادم.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى استعداد محافظة المنوفية لإعلان نتيجة تنسيق القبول بمدار س الثانوية العامة

تنسيق القبول بالمدارس الثانوي

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2021 ، بلغت 75.88 % بالمدارس الجكومية و الرسمية لغات.

محافظ المنوفية: نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم إعلانها فى المدارس

وأضاف المحافظ أن نتيجة الشهادة الإعدادية سوف تعلن في المدارس وعلي الموقع الرسمي للمديرية حيث يمكن للطالب معرفة نتيجته عبر إدخال رقم جلوسه.

نتيجة الشهادة الإعدادية.. وكيل وزارة التعليم يشير إلى عدد الطلاب المتقديم

أوضح وكيل وزارة التعليم في محافظة المنوفية أحمد السويد، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 71 ألف و849 طالب ، وعدد الطلاب الحاضرين 71 ألف 706 طالب نجح منهم 54 ألف و409 طالب.

أضاف وكيل وزارة التعليم بالمنوفية، أنه تم اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للصم دور مايو 2021 بنسبة نجاح 90.20 % . وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين للإمتحان 51 طالب و الناجحين 46 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2021 بنسبة نجاح 91.6 %.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2021

الجدير بالذكر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية علي مستوي الجمهورية شارك بها 1.4 مليون طالب وطالبة ، أدوا الامتحانات في أسئلة الفصل الدراسي الثاني فقط طبقا لتعلميات وزارة التربية و التعليم ، بينما كان امتحانات الدور الأول نجاح ورسوب فقط.

وأعلنت النتائج في مختلف المدارس علي روابط إلكترونية علي الصفحات الرسمية للمديريات التعليم علي مواقعها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

أجريت الامتحانات وسط اجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب والمعلمين من مخاطر جائحة فيروس كورونا المعروف باسم " كوفيد- ا" ، حيث اشتملت الاجراءات علي تعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء الاختبارات في اللجان أضافة إلي تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي أثناء جلوس الطلاب في اللجان بحيث لا يزيد عدد الطلاب في اللجنة الفرعية عن 14 طالب كحد أقصي ، مع تزويد المدارس التي تعقد بها اللجان ببوابات تعقيم ومطهرات لاستعمالها أثناء دخول الطلاب للجان.