/636871/تلبية-لطلب-مصطفى-بكري-وزير-الاوقاف-يكلف-البدء-في-إحلال-وتجديد-مسجد-أبوحزام -وحمردوم

وافق وزير الاوقاف د. محمد مختار جمعه خلال استقباله النائب مصطفي بكري عصر اليوم بمقر المجلس الأعلي للشئون الإسلاميه علي الطلبات التي تقدم بها النائب بالإتفاق مع الساده نواب نجع حمادي والخاصه باحتياجات قريتي حمر دوم وأبوحزام والتي جاءت كالتالي:

دوت الخليج يرصد زيارة زيارة النائب مصطفى بكري وزير الاوقاف

-البدء فورا في إحلال وتجديد مسجد أبوحزام -إحلال وتجديد أحد مساجد حمردوم -فرش مسجدين في المنطقتين

وقد كلف وزير الأوقاف مدير مديرية الأوقاف في قنا د ماهر جبر بزيارة قريتي أبوحزام وحمردوم اليوم أوغدا وتقديم تقرير غدا باحتياجات مساجد البلدتين.

جدير بالذكر موافقة د. نيفين القباج وزيرة التضامن علي الطلبات المقدمه من النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب وعدد من الزملاء نواب نجع حمادي ، جاء ذلك خلال استقبال الوزيره للنائب مصطفي بكري ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الوزاره، وهي الطلبات الخاصه بقريتي أبوحزام وحمرودوم .

وقد وافقت الدكتوره الوزيره علي كل من

- البدء بمساعدات عاجله تشمل جميع الأسر المستحقه - ضم الفئات المحرومه إلي مشروع تكافل وكرامه ودراسة جميع التظلمات فورا - توفير ٢٠ كرسي لبعض المرضي من القريتين ابوحزام وحمردوم

وقد كلفت الوزيره جهات الوزاره المعنيه بالإضافه إلي مديرية التضامن بمحافظة قنا دراسه الأوضاع علي الطبيعه في القريتين وتقديم تقرير عاجل إلي الوزيره.