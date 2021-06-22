/636872/أزمات-رمضان-صبحي-مع-بيراميدز-وحقيقة-رغبته-في-العودة-للنادي-الأهلي-وحقيقة-شكوى-المارد-الأحمر-له-بعد-إنضمامة-لبيراميدز

أصبح رمضان صبحي الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز على رادار الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال تلقيه عرض مالى قوى بعد مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي بأولمبياد طوكيو، وجاء ذلك بسبب تعدد الأزمات التي انتشرت في الفترة السابقة بين اللاعب والنادي، ويستعرض دوت الخليج أزمات رمضان صبحي مع الفريق السماوي.

قبل الغوض في أزمات رمضان صبحي مع فريقة الحالي بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، دعونا نتعرف على مووقف الفريق من جاغنب رمضان في الإنتقالات الصيفية المقبلة، يأمل مسئولو بيراميدز فى تحقيق أفضل استفادة مادية ممكنة من وراء رحيل رمضان صبحي خاصة وأن النادى كان دفع العديد من الأموال من أجل ضمه من قبل هيدرسفيلد الإنجليزي فى الانتقالات الصيفية الماضية بجانب المبلغ المالى الضخم الذى يحصل عليه اللاعب نفسه ، وفى حال تلقى رمضان صبحي عرض قوى يليق بامكانياته الفنية سيدرس بيراميدز رحيله بقوة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

بداية الأزمات

أكد رمضان صبحي رغبته في العودة لصفوف النادي الأهلي من جديد خلال برنامج رامز عقله طار الذي يتم بثه عبر شاشات قناة MBC، المذاع في شهر رمضان الماضي.

وقال رمضان صبحي خلال برنامج رامز عقله طار: " وحياة ابني زين طبعاً لسة أهلاوي أكيد"، الأمر الذي يوضح رغبة اللاعب في العودة للقلعة الحمراء من جديد بعد أن رفض الإنتقال للنادي الأحمر وفضل نادي بيراميدز.

وأضاف صبحي : "أتمنى العودة من جديد للنادي الأهلي لكن بشرط الحصول على موافقة من إدارة نادي بيراميدز".

شكوى الأهلي

وعلم دوت الخليج في الثامن والعشرون من مارس الماضي، أن الأهلي كان ينوى تقديم شكوى للاتحاد الدولي للحصول على حق رعاية رمضان صبحي في صفقة إنتقاله من هدرسفيلد إلى بيراميدز وذلك بناء على العقد المبرم بين الأهلي والنادي الإنجليزي والذ ينص على حصول المارد الأحمر على نسبة من إعادة بيع اللاعب لأندية أخرى.

وحدث إتفاق بين الأهلي ونادي بيراميدز يوفر حل وسط في أزمة رمضان صبحي مع المارد الأحمر، وأتفق الناديين على سداد قيمة رعاية رمضان صبحي والمستحقة للنادي الأهلي من الأقساط المتبقية من صفقة إنتقال محمد مجدي أفشة لصفوف القلعة الحمراء بعد الإنتقال من صفوف النادي السماوي.

رد رمضان صبحي

نشر رمضان صبحي في 20 أبريل لاعب بيراميدز بيانا عبر الإنستغرام يوضح فيه حقيقة الرحيل وجاء كالتالي: نظراً لما يتم تداوله من أخبار مؤخراً ، فإنني أود التوضيح بأنني سعيد جداً بالتواجد في نادي بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن".

على صقر

قال على صقر في تصريحات تلفزيونية في الخامس والعشرون من أبريل الماضي: "رمضان صبحى يؤدى مع ناديه بصورة جيدة والضغوط طبيعية لانه رحل من الاهلى، وشئ طبيعي انه يحصل ده مع أي لاعب يمشي من النادي الأهلي لأنه فعلاً نادى كبير، سواء من ناحية البطولات التي أحرزها النادي وكبر القاعدة الجماهيرية للفريق".

وواصل: "منتظرين دائماً الأفضل من اللاعب ولكنه يسير بصورة طيبة مع بيراميدز، ولاينوي الرحيل عن الفريق، أو العودة للنادي الأهلي، وأن مانشر عبر المواقع في الفترة الماضية كاذب".

وأضاف: "رمضان صبحى مقتنع بتجربة بيراميدز وغي نادم علي أنه إنضم لبيراميدز ، وسعيد هناك بشكل كبير ولا ينوي الرحيل، ولا يوجد من مشاكل أو خلافات معه ليرحل عن النادي".

واختتم: "حينما سأل رمضان صبحى عن العودة للأهلى تم تفسير كلامه بشكل خاطئ ، رمضان صبحى لم يطلب الرحيل عن بيراميدز ، ولم يطلب العودة للأهلى ، وسعيد بوجوده في النادى السماوى".