/636873/أميرة-صابر-تتقدم-بسؤال-لوزير-الخارجية-بشأن-خطة-الوزارة-لعرض-قضية-سد-النهضة-على-مجلس-حقوق-الانسان-الأممي

تقدمت النائبة أميرة صابر،أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال للسفير سامح شكري وزير الخارجية عن خطة الوزارة لعرض قضية سد النهضة أثناء انعقاد الدورة ال٤٧ لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والذي بدأت دورته بالأمس و مستمرة حتي ١٥ يوليو .

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائبة أميرة صابر بسؤال لوزير الخارجية بشأن قضية سد النهضة

وتسائلت النائبة أميرة صابر :”ما خطة وزارة الخارجية من خلال بعثة مصر الدائمة بجنيف لعرض عدالة القضية المصرية فى سد النهضة من المنظور الحقوقي؟،وهل تنوي البعثة الدائمة بجنيف عقد فعاليات جانبية أو القاء بيانات رسمية بخصوص هذا الشأن على هامش الدورة؟.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

وأشارت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الدول تأخذ تلك المناسبة فرصة للترويج لإنجازاتهم الوطنية، والقضايا التي تشغلهم،إضافة إلى الخطاب الأخير لمجلس الأمن من وزير الخارجية سامح شكري.

هذا ومن المقرر أن يلتقي المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم ، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب. وقالت مصادر برلمانية، أنه تم إبلاغ روساء اللجان البرلمانية بموعد الاجتماع مع رئيس الوزراء، وان اللقاء يأتي وفقا للقاءات الدورية التي بدأ في عقدها رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس منذ بداية الفصل التشريعى الجديد، حيث سبق والتقى رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان في شهر فبراير الماضى .

ومن المتوقع، ان يتم خلال اللقاء مناقشة كافة الملفات المتعلقة بمشكلات المواطنين، والتي سيتم طرحها من جانب رؤساء اللجان كل حسب تخصصه، وذكر ان مجلس النواب به ٢٥ لجنة نوعية، يتم انتخاب هيئات مكاتبها في أول كل دور انعقاد سنوي.