/636874/هل-يحقق-هجوم-جماهير-الترجي-على-الفريق-ما-حدث-مع-الأهلي-عام-2016

في 18 أغسطس 2016 شهد ملعب تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحداث مؤسفة بعد اقتحام العشرات من المشجعين لأرض الملعب، وقاموا بالاعتداء على الجهاز الفني واللاعبين، وخصوا بالاعتداء حسام غالي لاعب الوسط في ذلك التوقيت ، والمهاجم الشاب عمرو جمال حينذاك ، الذي تعرض لجرح في بطنه جراء الاعتداء عليه.

جماهير الأهلي تعتدي على اللاعبين

وهتف في ذلك التوقيت جماهير القلعة الحمراء ضد إدارة النادي واللاعبين عقب توديع الفريق الأول لكرة القدم لدوري أبطال إفريقيا قبل جولة من نهاية دور المجموعات من البطولة، الأمر الذي يشه كثير ما حدث اليوم في تدريبات الترجي التونسي.

وقامت بعض الجماهير بالإعتداء على حمدي الهوني جناح الفريق، مما دفع زميله أنيس البدري للدفاع عنه وحمايته، ليقوم جماهير الترجي بالإعتداء عليه هو الأخر، وأكدت بعض الصحف التونسية أنه هناك بعض اللاعبين أصيبوا ببعض الخدوش بسبب تهجم الجمهور عليهم، حيث أصيبا ثنائي الفريق محمد أمين بن حميدة، ومحمد أمين المسكيني، نتيجة المناوشات التي حدثت بين الجماهير ولاعبين الفريق، وأثارت تلك الواقعة الرعب بين اللاعبين الأجانب بالفريق.

جماهير الترجي تقتحم ملعب تدريب الفريق التونسي

ويتشابه موقف الفريقين قبل المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي والترجي التونسي والمقرر إنطلاقها السبت المقبل في إطار مواجهات جولة الإعادة من ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق النادي الأهلي بعد تلك الواقعة أداء متميز للغاية في كافة البطولات حيث حصد الفريق بطولة الدوري الممتاز العام الذي تلى الواقعة بالإضافة لصعود نهائي دوري أبطال إفريقيا ، الأمر الذي أثار الخوف في نفوس جماهير القلعة الحمراء من انتفاضة قد تحدث للترجي في مواجهة السبت المقبل.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها في تمام التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب السلام، وبعدد انتصار المارد الأحمر في تونس بهدف نظيف ليخرج البعض ويتوهم بأن الفريق الأحمر حسم التأهل ، الأمر الذي أثار الخوف بين جماهير القلعة الحمراء بسبب ذكريات مواجهة النجم الساحلي عام 2007، ويرصد دوت الخليج تفاصيل تلك الواقعة.

الأهلي يخشى سيناريو هزيمة النجم الساحلي

واقتنص الاهلي التعادل السلبي أمام النجم الساحلي في تونس، وارتفعت المعنويات بدرجة كبيرة حتى أنها كادت أن تصل الى السماء بهذا التعادل حيث سيلعب المارد الأحمر في حضرة الـ٧٥ الف متفرج بستاد القاهرة.

وحدث مالم يتوقعه أحد من جماهير المارد الأحمر والكرة العربية، وتعرض في تلك المواجهة لظلم تحكيمي تحت قيادة الحكم المشهور " العرجون" ليخسر المارد الأحمر على ملعبه وسط جمهور بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ويفقد لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2007.

ويخشى النادي الأهلي من تكرار سيناريو سيكون الأسوء لجماهير القلعة الحمراء خلال السنوات القادمة بجانب سيناريو تلقى الفريق هزيمة ثقيلة أمام الفريق الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة.