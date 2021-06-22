آخر أخبار فيروس كورونا في مصر ، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة آخر التفاصيل المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق أعداد الوفيات والمصابين ومن تم شفاءهم من هذا الوباء اللعين، بمصر.

آخر أخبار فيروس كورونا في مصر

وعلى مدار الأيام الماضية، شهدت المستشفيات المصرية تباين واضح فى أعداد المصابين، حيث أن أبواب الاستقبال قد شهدت آخر فصل الشتاء ارتفاع صارخ وحاد فى أعداد المصابين، وأيضًا ارتفعت أعداد الذين قاموا بأداء الحجر الصحى فى المنازل.

وتعمل وزارة الصحة وبشكل دورى على إعلام المواطنين، بكل الاجراءات الصحية اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال المنشورات التى تُنشر على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، كما أنه يتم تقديم العديد من الأنفوجرافات التى تتضمن النصائح والتعليمات اللازمة.

آخر أخبار فيروس كورونا في مصر.. تباين فى أعداد المصابين

موقع دوت الخليج، حرص خلال الفترة الماضية على إعلام المواطنين بكل ما يتعلق بما تنقله وزارة الصحة، والتى نقلت فى وقت لاحق أعداد المصابين حيث وصلت الحالات الجديدة إلى 509 شخص، أمس الاثنين، والوفيات إلى 39 شخص، ووبذلك جاء إجمالى عدد المصابين إلى 2777797، وإجمالى عدد الوفيات إلى 15898.

دوت الخليج يرصد آخر أخبار فيروس كورونا فى مصر

يمكن التواصل مع وزارة الصحة من خلال التواصل مع الخط الساخن التى تتيحه الوزارة، والذى سجلته برقم 105، وأيضًا يمكن التواصل مع المسئولين من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة، وذلك عن طريق محرك البحث جوجل.

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هذا وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، قد أكدت أنه سيتم إطلاق 12 قافلة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، يومي 23 و24 يونيو للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية، وجاءت التخصصات نساء وولادة – وخدمات تنظيم الأسرة – وأطفال.

كما خصصت وزارة الصحة والسكان يومي السبت والخميس من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثالثة عصرًا، للكشف على سرطان الثدى والأمراض المزمنة وتلقى العلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية، يأتى ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.