/636876/عفريت-السكة-الحديد--المعضلة-التي-تبحث-لها-الدولة-المصرية-عن-حلول-جذرية

تبذل الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة، جهودا جبارة، من أجل تطوير مرفق السكك الحديدية، وتم في سبيل ذلك عقد العشرات من الجلسات البرلمانية والجهود الحكومية والزيارات الميدانية من المسؤولين لمواقع السكك الحديدية، إلا أن البلاد لازالت تستيقظ على حوادث القطارات بشكل متكرر، والملحوظ في الأمر أن هناك تفاعل سريع من نواب البرلمان مع حادث قطار حلوان أمس، بعدما أعقبه مباشرة حادث قطار الإسكندرية اليوم.

يرصد دوت الخليج في تقريره مجموعة من التداعيات المتعلقة بحوادث القطارات الأخيرة، وطريقة تفاعل المسؤولين معها، والأسباب الواضحة التي يشير إليها نواب الشعب كأسباب حتمية لتكرار تلك الحوادث، والكيفية التي يتعامل بها وزير النقل مع تلك الحوادث.

جهود مخلصة

لايشك أحدا في الجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها الوزير كامل الوزير من أجل إحداث نهضة شاملة بقطاع السكك الحديدية، كما أنه لاجدال حول الجهود الخارقة التي تبذلها لجنة النقل في البرلمان برئاسة النائب علاء عابد، من أجل تطوير منظومة النقل ككل في البرلمان.

ومع ذلك فقد سارع النواب إلى ضرورة إكمال تلك الجهود المخلصة بالمطالبة بوجود إجراءات رقابية رادعة، حيث دعا عضو لجنة النقل، محمد عبدالله زين بـ" الضرب بيد من حديد" على كل العناصر التي تعوق عملية التطوير داخل مرفق السكة الحديد، وقال إن التهاون في مواجهتهم "جريمة في حق الوطن".

وقال بعدها زين : إن في عناصر بتستهدف عرقلة التطوير داخل السكك الحديدية، موظفين لايقل خطرهم عن الإرهاب الذي يواجه البلاد، كما أن سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: ثقافة المواطنين الخاطئة جزء من اندلاع الحوادث، يسيروا على خط السكك الحديدية وسياراتهم تتداخل مع مسار القطار

تحركات ميدانية

لجنة النقل أعلنت أنه تم تشكيل لجنة للذهاب فورا لمقر حادث قطار حلوان للوقوف على الحادث، كمان توجه وفد برلماني من أعضاء النواب عن حزب حماة الوطن، بزيارة لموقع حادث قطار كفر العلو بحلوان، وأكد النائب هشام سويلم، على تضافر جهود أجهزة الدولة التى ساهمت فى حل معظم المشاكل بوقت قياسى سواء فى رفع حطام الحادث او سرعة الاستجابة فى نقل المصابين إلى مستشفى.

لتسود حالة من الترقب لدى الشارع المصري للإعلان في أسرع وقت عن حل للغز "عفريت السكة الحديد"، والتوصل إلى حلول جذرية بإمكانها وقف نزيف الدماء والأراوح، وأن تكلل الخطط العظيمة لقيادات وزارة النقل بإجراءات عملية سريعة على أرض الواقع.

الإنتماء الإخواني

دلالات هامة يجب استقائها من جلسة البرلمان الشهيرة إبريل الماضي في حضور كامل الوزير، وزير النقل قال النائب مصطفى بكري، إن هناك 162 إخوانياً متطرفاً في قطاع السكك الحديدية، وفق خطاب من وزارة الداخلية إلى وزير النقل السابق هشام عرفات، في يوليو 2018، وزاد العدد إلى 258 إذ قدم بكري كشفاً بأسمائهم إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.

ولم يستبعد بكري وجود "شبهة مؤامرات" في حوادث القطارات التي وقعت، أخيراً، ودعا مجلس النواب إلى المساعدة في استبعاد العناصر المتطرفة من أجهزة الدولة سواء من خلال سن تشريع جديد، أو إجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية.

تعاطي المخدرات

النائب عبدالله زين أمس: يجب سرعة تطبيق قانون فصل متعاطي المخدرات، لاسيما في جهات العمل والمرافق العامة الهامة، لمواجهة العناصر التي تمثل خطورة على حياة المواطنين، وتحديدا في السكك الحديدية.

الأمر الذي سبقه منذ أيام التصديق الرئاسي على قانون يسير في إتجاه معاقبة الموظفين اللذين يثبت تعاطيهم للمخدرات، إلا أن القدر يسارع بتوالي الحوادث على السكك الحديد المصرية، فيما يشبه التأكيد على ثقل التركة وصعوبة المهمة المتمثلة في تطوير قطاع حيوي ضخم عانى الإهمال عقودا من الزمن.