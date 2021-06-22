/636877/يايا-توريه-يبدو-الأمر-مضحك-ولكن-المؤخرة-تساعدك-في-كرة-القدم

‏كشف الإيفواري يايا توريه، عن المعاناه التي كانت تواجهه في بداية مسيرتة في كرة القدم، وكيفية التحكم والحفاظ على الكرة في أقدامة في حالة الضغط عليه من الخصم، وعن أشهر لاعبي كرة القدم في الفترة الحالية والتي يستخدمون هذه الطريقية في الحفاظ على الكرة، وجاء ذلك في تقرير قد نشرته له الصحيفية الإنجليزية الأثليتيك صباح اليوم الثلاثاء، ويستعرض دوت الخليج تقرير توريه.

يايا توريه: "عندما كنت في بدايتي مع السيتي وحاولت التحكم في الكرة والانطلاق كنت أعاني وتُقطع مني بسهولة، من ساعدني كان احد المتخصصين في السيتي الذي قال لي أنه يجب أن نبني كتلة عضلاتك في منطقة الركبة والمؤخرة، يبدو الأمر مضحك ولكن المؤخرة تساعدك في كرة القدم".

‏يايا توريه: "ماكجين لاعب اسكتلندا كان رائع في الحفاظ على الكرة ضد انجلترا وكان رائع في حماية الكرة عن طريق استخدامه مؤخرته ضد لاعبين انجلترا، فائدة استخدام المؤخرة هي خلق لحظة فاصلة بينك وبين لاعب آخر بحيث يكون لديك المزيد من الوقت مع الكرة".

‏يايا توريه: "في السيتي كنت مع رحيم ستيرلينج وهو بالطبع لاعب قصير لكن يمتلك أقدام قوية ومؤخرة قوية للغاية كانت تساعده كثيراً في حماية الكرة".

هاري كين

‏يايا توريه:" هاري كين كان كذلك أحد اللاعبين المميزين في استخدام مؤخرته لحماية الكرة تحديداً عندما يكون ظهره للمرمى".

‏يايا توريه: "نجولو كانتي كذلك يمتلك قدرة رائعة على الخروج بالكرة ويستطيع استخدام جسده بشكل رائع وعندما تحاول التدخل عليه يبدو وكأنك تدخل على حجر، بنزيما كذلك يمتلك قدرات مذهلة في حماية الكرة عندما يكون ظهره للمرمى".

‏يايا توريه: "ريناتو سانشيز ضد المانيا كان يستلم الكرة وحاول ايمري كان قطع الكرة منه ولكن ريناتو استخدمه مؤخرته وحافظ على الكرة وأسقط ايمري كان".

‏يايا توريه: "في بلجيكا هناك لوكاكو فهو دائماً نقطة قوة في هجوم الفريق ويعمل كنقطة محورية، يمكنك رؤية طريقة استخدامه لجسمه ضد روسيا وفعلها كذلك ضد الدنمارك في الهدف الثاني، لوكاكو تطور كثيراً في ايطاليا وفي حال ذهبت بلجيكا بعيداً في اليورو لوكاكو سوف يكون أحد أفضل لاعبين البطولة".

إيدين هازرد

‏يايا توريه: "يجب أن نتحدث عن هازارد بالطبع، الحديث عن حجم مؤخرة هازارد يبدو مزحة ولكن هو لاعب خطير للغاية، عندما يستلم الكرة ويبدأ في المراوغة ويقترب أحد منه يستخدم مؤخرته لابعاد لاعب الخصم، لا يوجد لاعب يستخدم مؤخرته أفضل من هازارد، طريقة حماية الكرة التي يقوم بها لا تصدق".

‏يايا توريه: "كرة القدم تتطور وربما للحكام تأثير ايضاً على طريقة استخدام المؤخرة ما بين دوري ودوري آخر، اللاعبين الآن أصبحوا يعملون على تطوير كتلة الجسم في هذا المكان، بعد ما دخلت عالم التدريب سأحاول نقل هذه المهارة لـ الجيل الجديد لإن أفضل اللاعبين الذين يستطيعون الحفاظ على الكرة".

‏يايا توريه: "في برشلونة كنت لا أستخدم المهارة كثيراً لكن لاعبين مثل انيستا وتشافي كانوا يستخدموها خصوصاً في المساحات الضيقة، لقد كانوا مذهلين في طريقة حماية الكرة".

ليونيل ميسي

‏يايا توريه: "ليونيل ميسي كذلك هو دائماً يرغب في المراوغة ويقوم اللاعبين بالتدخل عليه لذلك كان مميز في استخدام مؤخرته في التوقيت الصحيح لحماية الكرة".

‏يايا توريه: "استخدام المؤخرة بشكل جيد في توقيت صحيح يعطيك وقت أكبر للتحكم بالكرة ويساعدك للخروج من المساحات الضيقة والتخلص من الضغط، هو تحدي كبير خصوصاً في خط الوسط، لذلك دائماً شاهد كيف يقوم اللاعبين باستخدام مؤخرتهم لحماية الكرة، إنه سلاح سري لا يتحدث أحد عنه".