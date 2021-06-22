/636879/نتيجة-الشهادة-الإعدادية-في-الوادي-الجديد-2021

نتيجة الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد 2021 ، أعلنت محافظة الوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021، حيث بلغت نسبة النجاح 99.46 % بين طلاب الإدارات الخمسة التابعة للمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد 2021

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن 55 طالبا حصلوا علي درجة النهائية، مشيرًا إلى أن 27 طالبا حصلوا في إدارة الداخل حصلوا علي النهائية ، و 20 طالب إدارة الخارجة، 4 طلاب من إدارة بلاط، 3 طلاب من إدارة الفرافرة، و طالب واحد فقط إدارة باريس.

وأضاف محافظ محمد الزملوط، بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد 2021، إن الطلاب وأولياء أمورهم يمكنهم الحصول على نتائجهم في مختلف المواد من خلال موقع المديرية الرسمي، بواسطة ادخال رقم الجلوس.

مدير المديرية: تقرر صرف مكافأة مالية للعاملين بالكنترول

وأكد مدير التربية والتعليم في المحافظة جمال حسين، أن أعمال تقدير الدرجات ورصد الدرجات بالكنترول، مؤكدا تمت بشفافية ومصداقية بحيث يحصل كل طالب علي درجاته من واقع ما دونه في كراسة إجاباته.

وقال مدير المديرية، إنه تقرر صرف مكافأة مالية للعاملين بالكنترول تقديراً للجهد المبذول في أعمال تصحيح إمتحانات الشهادة الإعدادية ، واعلان النتيجة في وقت قياسي.

تنسيق القبول بمدارس الوادي الجديد 2021

وتستعد مديرية التربية و التعليم في محافظة الوادي الجديد إلي اعلان نتيجة تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام و المدارس الفنية في الادارات التعليمية الخمسة التابعة لها مع بداية الشهر القادم حيث وذلك عقب انتهاء إدارة شئون الطلاب في مديرية التربية و التعليم من حصر الاماكن الشاغرة في كل نوعية من أنواع المدارس التابعة للمحافظة لتحديد درجات القبول.

الجدير بالذكر، أن محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية وأسوان وقنا و بوروسعيد، والاسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، والغربية والمنوفية والبحيرة و الشرقية ومرسي مطروح، قد انتهت من إعلان نتائج الشهادة الاعدادية بها وتحديد قائمة الطلاب الاوائل بها.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت مجموع 280 درجة كنهاية عظمي للدرجات طلاب الشهادة الإعدادية 2021 ، التي جاءت أسئلة امتحاناتهم من الفصل الدراسي فقط.