العدد الجديد لـ اللواء الإسلامى.. وزير الأوقاف يتحدث عن أعمدة بناء الدولة

جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مقتطفات من العدد الجديد لمجلة اللواء الإسلامى، والتى استعرضت أبرز تصريحاته فى ندوة حزب مستقبل وطن، التى أقيمت يوم الأحد الماضى، وتحدث فيها عن أعمدة بناء الدولة.





وقال الدكتور مختار جمعة، إن أهم أعمدة بناء الدولة رئيسها وعلمها ونشيدها الوطنى، لافتًا إلى أن هناك فترة كان هناك من يخشى أن يقول على الأمر حلال، وذلك بسبب الجماعات المتشددة.

وأضاف جمعة، أن الفترة التى سيطرت فيها الجماعات المتشددة أصبح التشدد هو السمة السائدة حينذاك، مع العلم أن الأصل فى الأشياء الإباحة، لافتا إلى أن المحور الثانى من محاور بناء الدولة الإنصاف وقول الحق، وعدم الخوف من الاتهام بالنفاق.

وتابع: "فى فترة من الفترات كان البعض يخشى قول الحق خوفا من رد فعل بعض المواطنين باتهامه بالنفاق، وكأن عليه فقط ذكر السيئات"، مؤكدًا أن القائد أهم أعمدة بناء الدولة، وضربه بمثابة ضرب معنوى للدولة.

وشدد على أن احترام العلم والنشيد الوطنى من أولويات وثوابت أعمدة بناء الدولة، والجماعات الإرهابية لم تكن تحترم النشيد الوطنى أو علم الدولة.

كما أبرز العدد الجديد من المجلة، تصريحات وزير الأوقاف والتى أشار فيها إلى أن هيئة الأوقاف أنفقت 175 مليون جنيه لدعم العملية التعليمية، و50 مليون جنيه لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، و100 مليون جنيه على القرى الأكثر احتياجا.

وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة تعاملت بحسم خلال فترة كورونا وتصدت لغير المتخصصين، والتزمت بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بشأن فتح وغلق المساجد من أجل تحقيق الانضباط، كما يتم عقد دورات تدريبية طوال الوقت للأئمة، وتحملت الوزارة حصول ألف إمام على رسائل الماجستير والدكتوراه، والتركيز طوال الوقت على قضايا التجديد.

وتابع: "الوزارة تعطى قضايا السوشيال ميديا اهتماما كبيرا، ويوجد 21 صفحة على مختلف المنصات، كما أن الوزارة قامت بعمل سلسلة من الفيديوهات الموجهة للأطفال لتحصينهم من الفكر المشدد الذى كانت تريد الجماعة الإرهابية نشره بين الأجيال".

واستطرد قائلا: "نحارب المتطرفين طوال الوقت، ونحن أحرص الناس على نشر صحيح الدين الوسطى السمح، وتم بيع أكثر من 625 ألف نسخة من كتب مواجهة التطرف، ونترجم هذه الكتب لمختلف لغات العالم، وهناك تواصل دائم ومستمر بين الوزارة ومختلف السفارات المصرية بمختلف دول العالم".