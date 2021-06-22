عاجل.. السيسى يوجه بالالتزام بضوابط ومعايير الحصول على حزم التمويل التنموية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود وزارة التعاون الدولى فى التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات التنموية الدولية".

وقد وجه الرئيس فى هذا الصدد بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولى الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل، وذلك بالتوازى مع الالتزام بضوابط ومعايير الحصول على حزم التمويل التنموية بشروط تفضيلية منخفضة التكاليف، وذات فترات سماح ميسرة، والاستخدام الأمثل لتلك حزم التمويل وحوكمة ادارتها لتعظيم الاستفادة منها، مع ايلاء اهمية متزايدة لتوطين الصناعة، والاستثمار فى رأس المال البشرى، فضلاً عن تعزيز التمويل الموجهة لمشروعات تغير المناخ والبيئة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الدكتورة رانيا المشاط، استعرضت أبرز محاور التفاعل مع شركاء التنمية، خاصةً ما يتعلق بالقروض وحزم التمويل المتفق عليها والجارى التفاوض عليها، بما فيها موقف التفاوض حول استراتيجية التعاون الجديدة مع الاتحاد الأوروبى للفترة من 2021 إلى 2027، لا سيما قائمة أولويات التعاون مع مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبى والتى ستتوافق مع الأولويات التنموية الوطنية للدولة فى إطار رؤية 2030.

كما تم عرض جهود وزارة التعاون الدولى، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، لدعم المشروع القومى لتطوير الريف المصرى فى إطار مبادرة "حياة كريمة" على مستوى شركاء التنمية، والترويج لمستهدفات وبرامج هذا المشروع العملاق، والذى يأتى فى إطاره كذلك الاستثمار فى رأس المال البشرى فى المحافظات المستفيدة من المشروع بالتمكين الاقتصادى والاجتماعى للفئات المستهدفة، ودعم المجتمعات والمرأة الريفية، وكذا الاستفادة من الميزة التنافسية والصناعات اليدوية والتكتلات الاقتصادية فى مختلف المحافظات.

وقامت وزيرة التعاون الدولى كذلك بعرض أنشطة الوزارة فى التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف الجهات الوطنية لتنفيذ الإطار الاستراتيجى للشراكة بين الجانبين، والذى تتمثل محاوره فى التنمية الاقتصادية الشاملة وحزم وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرات وتمكين المرأة، وكذلك مشروعات الحفاظ على البيئة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ورفع جودة الخدمات وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولى إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الأولى لـ"منتدى مصر للتعاون الدولى الإنمائى"، بمشاركة كافة الجهات الدولية والوطنية المعنية من صانعى السياسات والاقتصاديين وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ومؤسسات البحوث.

ويهدف المنتدى إلى ترسيخ الدور الفاعل لمصر على المستويين الدولى والإقليمى من خلال مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة فى مجال التنمية المستدامة، فضلاً عن مناقشة أهم القضايا التنموية المطروحة على الساحة الدولية، مع بحث متطلبات التنمية الشاملة للدول ذات الاقتصادات الناشئة إلقاء الضوء من خلال آليات التعاون والشراكات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف.

كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود توثيق تجربة مصر الرائدة فى التعاون الدولى والتمويل الإنمائى كنموذج لباقى الدول الناشئة والنامية، حيث ستقوم الوزارة يوم 29 يونيو الجارى، وبالتعاون مع كلية الاقتصاد اللندنية، بإطلاق كتاب دولى حول أبرز محاور التجربة المصرية فى إطار آليات التعاون الدولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.