البابا تواضروس يستقبل الأنبا رويس وأسقف شبرا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم، بالمقر البابوى بالقاهرة، الأنبا رويس الأسقف العام بآسيا، الذى ناقش مع قداسة البابا الترتيبات الخاصة بمنطقة خدمته فى قارة آسيا.





كما ‏استقبل البابا فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم، نيافة الأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية. وقدم الأنبا مكارى لقداسة البابا نسخة من رسالة الماجستير فى علم تاريخ الليتورجيا، التى أعدها نيافته، بعنوان "القراءات الكنسية الليتورجية خلال الصوم الاربعينى المقدس ما بين المخطوطات الصعيدية والبحيرية". ومن المنتظر أن يناقش نيافة الأنبا مكارى رسالة الماجستير فى الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس قريبًا.

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