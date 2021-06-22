جاء ذلك خلال البيان الصادر عن محكمة النقض، والذى أكد على افتتاح رئيس المحكمة كلمته بالوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح نواب وقضاة المحكمة وشهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية ومعاونيهم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى إلى جواره فى عليين.
كما أثنى رئيس المحكمة على نواب وقضاة المحكمة فيما بذلوه من جهد فى انجاز القضايا إبان العمل فى العام القضائى المنصرم رغم جائحة كورونا التى عصفت بالعالم أجمع، داعيا أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس محكمة النقض يوزع العمل الصيفى واختيار القضاة الجدد للالتحاق بالمحكمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.