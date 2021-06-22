رئيس محكمة النقض يوزع العمل الصيفى واختيار القضاة الجدد للالتحاق بالمحكمة

جدة - نرمين السيد - انعقدت الجمعية العمومية لنواب وقضاة محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر عبدالله شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لتوزيع العمل الصيفى واختيار القضاة الجدد للالتحاق بالمحكمة.





جاء ذلك خلال البيان الصادر عن محكمة النقض، والذى أكد على افتتاح رئيس المحكمة كلمته بالوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح نواب وقضاة المحكمة وشهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية ومعاونيهم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى إلى جواره فى عليين.

كما أثنى رئيس المحكمة على نواب وقضاة المحكمة فيما بذلوه من جهد فى انجاز القضايا إبان العمل فى العام القضائى المنصرم رغم جائحة كورونا التى عصفت بالعالم أجمع، داعيا أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء.