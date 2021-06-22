وزير الرى يبحث مع مسئولى جنوب السودان المشروعات التنموية المشتركة

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، مع رياك مشار النائب الأول لرئيس جنوب السودان، ومناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى، سير العمل فى المشروعات التنموية المشتركة بمجال الموارد المائية، والاتفاق على الخطوات المستقبلية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية المقترحة فى مجالات عديدة تهدف جميعها للارتقاء بالمستوى المعيشى لأشقائنا فى جنوب السودان.





وقال عبد العاطى، خلال اللقاء الذى عُقد اليوم الثلاثاء بحضور محمد قدح سفير مصر لدى جوبا، إن مصر تنفذ مشروعات على الأرض فى كافة دول حوض النيل والدول الإفريقية، وإن المشروعات المنفذة بجنوب السودان تهدف لخدمة المواطنين، وتحقيق الاستقرار للأهالى من خلال حل مشاكل مياه الشرب وحماية الأهالى من أخطار الفيضانات.

وأضاف أنه يتم العمل حاليًا على تنفيذ مشروعات فى 7 ولايات، وأنه من المتوقع زيادة المشروعات المنفذة لتغطى 10 ولايات قريبًا، موضحًا أنه تم مناقشة تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى.

وأكد حرص مصر على استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابتها فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية، مشيرًا إلى ما أبدته مصر من مرونة فى التفاوض خلال السنوات الماضية، والتى قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبى.

وأعرب عن تقديره للعلاقات القوية التى تربط الشعبين الشقيقين، واستمرار الجهود المبذولة من الجانبين لتدعيم كافة أوجه التعاون بين البلدين من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والمتوقع عقدها خلال يوليو المقبل بالقاهرة، ومناقشة أزمة سد النهضة، وما أبدته مصر من مرونة فى التفاوض والتى قوبلت بالتعنت من الجانب الإثيوبى.

وأشار إلى أن التعاون بين مصر وجنوب السودان يمتد لسنوات طويلة، وأنه يوجد بمصر أعداد كبيرة من الطلاب والمواطنين من جنوب السودان، والذين يحظون بالرعاية والاهتمام من جانب أشقائهم المصريين، كما يحظى المصريين بجنوب السودان بكل أشكال الحفاوة والترحاب، مما أدى لحدوث زيادة ملحوظة فى عدد المستثمرين المصريين بجنوب السودان فى مجالات السياحة والطرق والطاقة والأثاث.

ويأتى هذه اللقاء، فى إطار عدد من اللقاءات الهامة عقدها وزير الرى مع كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان فى ثانى أيام زيارته لجوبا.

وكان وزير الرى قد التقى أمس مع بياتريس وانى وزيرة الخارجية بجنوب السودان، والتى أعربت عن سعادتها بلقاء الدكتور عبدالعاطى.