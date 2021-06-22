فيديو.. أندريه زكى: 30 يونيو ثورة شعبية حقيقية غيرت وجه مصر إلى الأفضل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، إن الدولة المصرية تغيرت كثيرا إلى الأفضل بعد ثورة الـ30 من يونيو، والتى كانت ثورة شعبية حقيقية تجاوب معها الجيش المصرى العظيم، وساند إرادة الشعب.





حوار: د.هند جاد وأضاف خلال حواره لـ"دوت الخليج"، أن مصر تطورت فى محاور عديدة للغاية، ومن هذه المحاور تطور مواجهة الإرهاب حيث واجه الجيش المصرى الباسل والشرطة المصرية الفتية الإرهاب الغاشم بكل قوة وجسارة ودون مساعدة من أى أحد، واستطاعت مصر أن توقف زحف الإرهاب على العالم ككل وليس على الدول العربية فحسب. وأشار الدكتور أندريه زكى، إلى أن مصر بعد 30 يونيو تغيرت أيضا من الناحية الاقتصادية، حيث استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يقتحم مجالات عجز عنها من سبقوه، فقام بعديد من الإجراءات الاقتصادية التى حسَّنت من مستوى دخل الفرد، رغم الصعوبات التى تحملها الشعب المصرى، كما قام بعمل ثورة حقيقية فى مجال الطرق وإنشاء المدن الجديدة "حيث أصبح الرمل يتحول حاليا إلى ذهب" وهذا ما يظهر فى أسعار متر الأرض فى المدن الجديدة. ولفت أيضا، إلى أن مصر أصبحت أفضل من ناحية المواطنة والتعايش المجتمعى، وهذا بفضل حكمة الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى حرص على تهنئة المسيحيين فى الكاتدرائية خلال أعيادهم، وحرصه على أن تبنى الكنائس والمساجد معا، كما تطور دور مصر الإقليمى حيث كانت على الحدود الغربية معارك تقلق الجميع، وكذلك على الحدود الجنوبية مع السودان، إلا أنه الآن ليبيا تغيرت للأفضل بفضل الدور المصرى القوى، كما أن السودان تغير أيضا للأفضل بفضل الجهود المصرية البارزة، هذا فضلا عن مبادرة الرئيس لإعمار غزة، وتغير العلاقة مع حماس للأفضل.

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