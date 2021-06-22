مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يشارك في اللجنة المنظمة لإطلاق عام التبادل...

شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في اللجنة المنظمة لإطلاق عام التبادل الإنساني المصري الروسي، بمشاركة السيدة اولجا ياريلوفا ممثلة دولة روسيا الاتحادية ونائبه وزير الثقافة الروسي، وذلك في مجال التعاون المشترك مع مراكز الفكر الروسية وتبادل الباحثين بين البلدين، حيث يُعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أحد مراكز الفكر الرائدة في مجال دعم متخذ القرار.
ويأتي عام التبادل الإنساني المصري الروسي تنفيذاً لاتفاق السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيد الرئيس/ فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، خلال القمة المصرية الروسية التي عُقدت في سوتشي في شهر أكتوبر 2018.
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