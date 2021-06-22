الصحة العالمية: قلقون من تخفيف قيود كورونا خلال مباريات يورو 2020

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من تخفيف القيود الخاصة بمنع تفشى فيروس كورونا خلال مباريات بطولة اليورو، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. فيما ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة البريطانية أعلنت موافقتها رسميًا السماح بحضور جماهير مكثف في مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 المقامة حاليا وتستمر حتى 11 يوليو المقبل. ووفقا لشبكة سكاي سبورتس البريطانية، فإن الحكومة البريطانية سمحت بشكل رسمي بتواجد 60 ألف مشجع في مباريات نصف النهائي والنهائي والمقامة على ملعب ويمبلي. كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رفض الأصوات التى تطالب بنقل نصف النهائي والنهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، من ملعب "ويمبلي". وبحسب لما نشرته صحيفة "ديلي تليجراف"البريطانية، إن الإتحاد الأوروبي، يرفض بشكل قاطع فكرة نقل الدور نصف النهائي والنهائي من يورو 2020، من ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

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