/636889/رئيس-الشركة-الشرقية-للتطوير-العمرانى-الدولة-مهتمة-بتحقيق-تنمية-عمرانية-فى-جميع-المحافظات-وليس-العاصمة-الإدارية-فقط
قال محمد طلعت رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتطوير العمرانى، إن هناك اهتمام وجهود كبيرة من الدولة فى مجال التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية فى كافة القطاعات منها إنشاء الطرق والكبار ى وانشاء المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتطوير العمرانى: الدولة تهتم بالتنمية فى كافة المدن
وأضاف محمد طلعت، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتطوير العمرانى، إن الدولة لم تهتم ببناء العاصمة الإدارية الجديدة فقط بل اهتمت بالتنمية فى كافة المدن الجديدة ومن بينها منطقة غرب القاهرة وتحديدًا منطقة زايد وأكتوبر حيث ساهم قرار ٢٣٠ بضم ٢٥٠٠ فدان إلى الشيخ زايد عام ٢٠١٧ فى أحداث تنمية حقيقية فى غرب القاهرةوتوفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الشباب والعمال فى القطاعات المختلفة.
رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتطوير العمرانى: منطقة زايد وأكتوبر من بين اهم المناطق الواعدة فى غرب القاهرة
وأشار طلعت أن منطقة زايد وأكتوبر من بين أهم المناطق الواعدة فى غرب القاهرة، حيث أنشئت الدولة مطار غرب القاهرة، لتزويد هذه المنطقة بالخدمات اللازمة وخدمة السياحة الوافدة إلى الأهرامات والمتحف المصري الكبير وليست العاصمة الإدارية فقط، بل التركيز فى المناطق الأخرى وفى كل مكان على مستوى الجمهورية.
وتابع محمد طلعت، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للتطوير العمرانى، إن تواجد كبار المطوريين العقاريين فى غرب القاهرة ومنطقة زايد يؤكد أن هذه المنطقة ستكون بين أحد أهم المناطق الواعدة التى ينتظرها مستقبل كبير على المستوى السكنى والتجارى والإدارى حيث تعمل الدولة على الانتهاء من البنية التحتية فى أسرع وقت ومواصلة الليل بالنهار لإنجاز المشروعات ودخولها الخدمة.
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