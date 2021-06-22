مصطفى بكري«كعب داير لتلبية مطالب أهالي دائرته».. جولات لـ 4 وزراء للموافقة على الطلبات الخاصة بقريتي أبو حزام وحمردوم.. والزيارات تؤتي ثمارها سريعا

/636880/مصطفى-بكريكعب-داير-لتلبية-مطالب-أهالي-دائرته-جولات-لـ-4-وزراء-للموافقة-على-الطلبات-الخاصة-بقريتي-أبو-حزام-وحمردوم-والزيارات-تؤتي-ثمارها-سريعا

في إطار حرصه الشديد على تلبية مطالب اهالي دائرته بمركز نجع حمادي، يقوم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، بجولات مكوكية لعدد من الوزراء وهم وزيرة التضامن الاجتماعي، وزير الشباب والرياضة، وزير العدل، وزير الاوقاف، وذلك من أجل الموافقة على الطلبات الخاصة بقريتي أبو حزام وحمردوم.

دوت الخليج يرصد زيارات النائب مصطفى بكري للوزراء لحل مشاكل أهالي دائرته

وزيرة التضامن الإجتماعي

وفي هذا الصدد وافقت د. نيفين القباج وزيرة التضامن علي الطلبات المقدمه من النائب مصطفي بكري عدد من الزملاء نواب نجع حمادي ، وذلك خلال استقبال الوزيره للنائب مصطفي بكري ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الوزاره، وهي الطلبات الخاصه بقريتي أبوحزام وحمرودوم . وقد وافقت الدكتوره الوزيره علي كل من

- البدء بمساعدات عاجله تشمل جميع الأسر المستحقه

- ضم الفئات المحرومه إلي مشروع تكافل وكرامه ودراسة جميع التظلمات فورا

- توفير ٢٠ كرسي لبعض المرضي من القريتين ابوحزام وحمردوم

وقد كلفت الوزيره جهات الوزاره المعنيه بالإضافه إلي مديرية التضامن بمحافظة قنا دراسه الأوضاع علي الطبيعه في القريتين وتقديم تقرير عاجل إلي الوزيره.

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وزير الشباب والرياضة

فيما وافق د أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه علي إنشاء مركز شباب بقرية أبوحزام ومركز آخر بقرية حمردوم ، حيث أصدر تعليماته للمختصين بسرعة التنفيذ ، يأتي ذلك بعد لقاء النائب مصطفي بكري وزير الشباب والرياضه ظهر اليوم حيث وافق سيادته علي كافة الطلبات المقدمه.

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وزير الاوقاف

ووافق وزير الاوقاف د. محمد مختار جمعه خلال استقباله النائب مصطفي بكري عصر اليوم بمقر المجلس الأعلي للشئون الإسلاميه علي الطلبات التي تقدم بها النائب بالإتفاق مع الساده نواب نجع حمادي والخاصه باحتياجات قريتي حمر دوم وأبوحزام والتي جاءت كالتالي:

-البدء فورا في إحلال وتجديد مسجد أبوحزام

-إحلال وتجديد أحد مساجد حمردوم

-فرش مسجدين في المنطقتين

وقد كلف وزير الأوقاف مدير مديرية الأوقاف في قنا د ماهر جبر بزيارة قريتي أبوحزام وحمردوم اليوم أوغدا وتقديم تقرير غدا باحتياجات مساجد البلدتين.

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وزير العدل

ووافق المستشار عمر مروان وزير العدل علي إقامة مكتب للشهر العقاري مشترك بين قريتي أبوحزام وحمردوم بنجع حمادي، حيث إلتقي النائب مصطفي بكري بالوزير في مكتبه صباح اليوم ، وقدم له طلبا باسمه وباسم عدد من نواب الدائره الآخرين ، وقد أصدر الوزير تعليماته لمساعد الوزير للشهر العقاري لعمل المعاينه اللازمه والعرض للتنفيذ .

كما وعد الوزير بأن تقوم إحدي السيارات المجهزة من الوزاره بالقيام بمهمة الشهر العقاري في تخليص مطالب أهالي البلدتين ضمن خطة المحافظه لحين الإنتهاء من إقامة مكتب الشهر العقاري بالمنطقه.

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