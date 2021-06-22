بكلمات مؤثرة..هاني شاكر يحيي الذكرى العاشرة لوفاة ابنته

/636881/بكلمات-مؤثرةهاني-شاكر-يحيي-الذكرى-العاشرة-لوفاة-ابنته

رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2011 ابنة الفنان الكبير هاني شاكر وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان بالمعدة لذا حرض والدها هاني شاكر على إحياء ذكرى وفاتها بعد مرور 10 سنوات على رحيلها بكلمات مؤثرة كتبها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يرصد كيف أحيي هاني شاكر ذكرى ابنته دينا التي توفت منذ ١٠ أعوام بعد صراع مع سرطان المعدة

نشر شاكر عبر انستجرام صورة ابنته دينا وأرفق تعليقًا يحمل معنى الاشتياق، قائلًا: "دينا حبيبتي ونور عيني وحشتيني ووحشتي كل اللي بيحبوكي يا أغلي وأحلي ملاك نزل علي الارض النهارده الذكري العاشرة لرحيلك ربنا يرحمك ويجمعنا بيكي انشاء الله في الجنة مع كل اللي بتحبيهم نسألكم الفاتحة".

معاناة دينا هانى شاكر من مرض بسرطان المعدة

الجدير بالذكر أن دينا هاني شاكر، كانت تعاني من مرض سرطان المعدة، وسافرت إلى عدد من الدول الأوروبية لتلقي العلاج فيها، لتتحسن حالتها الصحية لفترة ولكنها سرعان ما عادت من جديد لمرضها أدى إلى رحيلها في يوم 22 يونيو 2011.

هاني شاكر يثير الجدل بسبب اللوك الجديد

وكان قد أثار الفنان هاني شاكر الجدل حوله منذ أيام قليل بسبب ظهوره بلوك مختلف أثناء الترويج لأحدث أغانيه "لو سمحتوا"، حيث تداول العديد من رواد السوشيال ميديا هذه الصور ليتسألوا باستغراب عن السبب الذي جعل شاكر يبدوا في هذا المظهر.

وتحدث المصور أمين إسماعيل عن كواليس تصوير الفنان هاني شاكر، وقال: "التصوير تم منذ 10 أيام في منزل الفنان هاني شاكر، واستمر حوالي خمس ساعات، بحضور نجله شريف، والحمد لله لاقت الصور صدى جميل" مشيرًا إلى حرص شاكر وحماسه على الظهور بشكل مختلف ومن خلال رؤية فنية جديدة لا يتوقعها جمهوره، ولهذا لم تكن هناك تجارب على اللوك قبل التنفيذ، ولكن في النهاية تحققت الرغبة المشتركة في تحقيق عنصر "المفاجأة"، والأمر الذي سعى صناع العمل له مع الفنان.

أغنية "لو سمحتوا" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع جلال حمداوي، تصوير أمين إسماعيل، إخراج نضال هاني