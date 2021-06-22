/636882/حقوق-انسان-البرلمان-ترفض-تسيس-قضية-حنين-حسام- والتدخل-فى-شئون-القضاء-المصرى-الشامخ

أعلن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رفضه القاطع للأصوات التى تنادى باسم حقوق الانسان، بشأن المدعوة حنين حسام،معرباً عن اسفه الشديد لمحاولات تسيس مثل هذه القضايا المنظورة أمام القضاء المصرى الشامخ والنزيه.

دوت الخليج يرصد ما ذكرته لجنة حقوق الإنسان بشأن قضية حنين حسام

وأعتبر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ان مثل هذه المحاولات بمثابة تدخل صارخ فى شئون القضاء المصرى، وتتطلب المساءلة القانونية ضد مرتكبيها.

وطالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من اصحاب هذه الأصوات المرفوضة والمفضوحة، معرفة جميع تفاصيل الاتهامات الموجهة الى حنين حسام وفى مقدمتها دعوتها لفتيات لغرف مغلقة مقابل الحصول على الدولارات،مشيرا إلى استغلالها لأزمة كورونا لاستقطاب الفتيات وارتفاع عدد متابعيها واتهامها بالاتجار فى البشر.

قضية حنين حسام

وأشار النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى التحريض على الدعارة بدعوة مجموعة من الفتيات على مجموعة " لايكى الهرم " ، ودعت الفتيات البالغات والقصر ليعملن كمذيعات بالتطبيق، واستغلال الفتيات بزعم توفير عمل لهن، إضافة إلى قيامها بإنشاء محادثات مرئية خلال فترة العزل المنزلى، بسبب كورونا واستغلت طفلتين بأن سهلت لهما الانضمام لاحد التطبيقات الالكترونية.

القضاء المصري

وطالب النائب طارق رضوان، باحترام القضاء المصرى وعدم التدخل فى شئونه من قريب أو بعيد مؤكداً قدسية القضاء المصرى ونزاهة احكامه وانتصاره التام لسيادة الدستور والقانون.