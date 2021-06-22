/636883/عبدالناصرزيدان-ينفرد-بتفاصيل-التجديد-لـ-بن-شرقي-والمان-يونايتيد-يقترب-من-ديانج

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان المشرف العام على الرياضة بموقع دوت الخليج ان على المصريين الفخر بالدولة المصرية ، في ظل رغبة الرئيس السيسي في تشييد الجمهورية الجديدة على أسس عالمية وتكنولوجية ،وهي بمثابة رد قاطع على المشككين.

وتابع : " رسالتي الثانية هي للسفير المصري بتونس إيهاب فهمي الذي سخر كل الإمكانيات للبعثة المرافقة للنادي الأهلي في رحلة مواجهة الترجي ، وهو شخص يستحق كل الإحترام ، ودوما يرحب بجميع المصريين داخل الأراضي الخضراء".

وواصل: "سفير يعمل ليل نهار من أجل كل مصري داخل الأراضي التونسية".

عبدالناصر زيدان يكشف مفاجأة عن رحيل مروان محسن

وأستكمل : " رسالتي الثالثة لقناة حنبعل خلال لقائي مع الإعلامي شاكر الكنزاري و الناقد الرياضي رضا ، وما لاحظتة خلال البرنامج أنهم يصورون الإعلام المصري أنه يقوم بتهويل الأمور".

وزاد : " أعطينا لأخواتنا التوانسة درسا في كيفية التغطية الإعلامية للواقعة التي حدثت في مباراة الأهلي والترجي ، على عكس الإعلام التونسي الذي صور أسوء ما حدث في ملعب رادس".

وعن نبيل معلول قال: " هو أفضل مدربين تونس عبر التاريخ ، وهو رجل كريم لأبعد الحدود، وتحياتي لمعلول ابن الترجي وله كامل التقدير والإحترام".

وقال عبدالناصر زيدان : " بالفعل تأكدت من وجود محادثات من مانشيستر يونايتد لمسئولي الكاف من أجل متابعة أليو ديانج خلال مباراة الأهلي والترجي في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام".

عبدالناصر زيدان يكشف مستجدات ملف التعاقدات

وتابع عبدالناصر زيدان : " نبيل معلول أبلغني أن اللاعب أليو ديانج لم يكن بهذا الأداء المميز قبل مجيء بيتسو موسيماني ، وكان العين الإماراتي قد طلب التعاقد مع ديانج وبسبب مبالغة النادي الأحمر فكر النادي الإماراتي في استعارة اللاعب".

عبدالناصر زيدان يشيد بتجربة الدولة الجديدة

وواصل زيدان: " راهنت على فوز النادي الأهلي بثلاثية دون رد أمام الترجي التونسي في المباراة التي تقام في إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ، ومروان محسن يرحل عن القلعة الحمراء بنسبة 100%".

ووضح زيدان :" مروان محسن أقرب من الجونة في هذ الوقت ، ورضا شحاته المدير الفني للجونة يريد ضم مهاجم القلعة الحمراء".