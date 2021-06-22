/636867/أسما-شريف-منير-تكشف-سر-علاقتها-بالمصور-الشهير-انتيكا

أثارت الفنانة والإعلامية أسما شريف منير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، بسبب تواجدها الدائم مع المصور الفوتوغرافي حسام عاطف والشهير ب «انتيكا» ونشرها صور تجمعهما سويًا بإحدى المناطق السياحية.

تحيا مصر يكشف طبيعة العلاقة التي تجمع بين الإعلامية أسما شريف منير والمصور انتيكا، بعد الضجة العارمة التي أحدثوها بصورهما.

رواد السوشيال ميديا يتوقعون زواج أسما شريف منير بانتيكا

أدى ذلك إلى توقع الجمهور بأنهما في علاقة سويًا، حيث علقت لها إحدى متابعيها قائلة: "الله دا أنا شايفة الخطوبة من بعيد اهو" لترد عليها أسما قائلة: "لا لا انتيكا أخويا الصغير".

أسما شريف منير تنفي نبأ ارتباطها بانتيكا

وجددت منير هذا الجدل بعدما نشرت صورة جديدة تجمعهما سويًا، لكنها خرجت عن صمتها للرد على تلك الشائعات التي تحاوطها، وعلقت قائلة: "تنويه عشان الناس الظياطة اللطيفة.. نقولها تاني ومرة أخيرة انتيكا أخويا الصغير بلاش تجويد.. أوعدكم لما ارتبط هعرفكم.. أصلي أكيد هكون فرحانة ساعتها وهحب أنكم تفرحولي مش هخبي.. سيبكوا من الهري دا ايه الألوان الجامدة دي.. صيف كما قال الكتاب".

فشل حياتهما الزوجية نقطة تشابه بين أسما منير و انتيكا

يذكر أن أسما شريف منير انفصلت عن زوجها الثاني الفنان محمود حجازي وأعلنت عن ذلك الخبر يوم 5 من شهر أبريل الماضي، وكان الثنائي احتفلا بزواجهما في 8 سبتمبر عام 2018 دون الإعلان عنه، الأمر الذي فاجأ العديد من جماهيرهم.

كما انفصل أنتيكا عن سلمى الكابريتي بعد قصة حب دامت لأكثر من 8 سنوات، وكان قد فاجأ حسام متابعيه في مارس 2016 بخبر خطوبته على سلمى بنشره بعض الصور من حفل خطوبتهما، مُعلقًا عليها ببداية القصة، ومرفقًا بصورة الرسائل الأولى بينهما.