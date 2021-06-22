/636884/يورو-2020-ويمبلي-يتحدى-كورونا-بحضور-60-ألف-مشجع

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن عدد جمهور مبارتي نصف نهائي، ونهائي أمم أوروبا 2020، والتي سيشهد عليها ملعب ويمبلي بالعاصمة اللندنية بإنجلترا، والذي يبلغ عدد الحضور في المبارتين إلى 60 ألف مشجع، ويستعرض دوت الخليج الإجراءات الإحترازية في المبارتي.

وسيستضيف الملعب الوطني لإنجلترا خمس مباريات من الأدوار الإقصائية للبطولة، لكن (يويفا) أكد الأسبوع الماضي أن هناك خطة طوارئ في حالة إجبار المشجعين من خارج بريطانيا على الخضوع للحجر الصحي لمدة عشرة أيام وفقا لبروتوكول فيروس كورونا هناك.

وزادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة في المملكة المتحدة، وذلك مع فصيلة دلتا المتحورة التي تم التعرف عليها أولا في الهند، مع ظهور عشرة الآف و 633 حالة إيجابية أمس الاثنين.

روما تستضيف نهائي ونصف النهائي

وأشارت التقارير في الفترة الأخيرة إلى رغبة ألكسندر تشيفرين رئيس (يويفا) في نقل مباريات الدور قبل النهائي والنهائي إلى العاصمة المجرية بودابست، فيما دعا ماريو دراجي رئيس الوزراء الإيطالي إلى إقامة المباريات في مكان آخر، مقترحا روما كمكان لاستضافة المباريات.

ورغم ذلك فإن الاتحاد الأوروبي للعبة لازال ملتزما بقراره بإقامة المباريات الثلاثة الكبرى في ملعب "ويمبلي"، وبموجب إرتداء الشارة الصفراء في معصم اليد لكل مشجع كرمز لتلقيه المصل المضاد لفيروس كرونا.

الاتحاد الأوروبي يحسم الأمر

وذكر متحدث باسم (يويفا) ، اليوم الثلاثاء: "يويفا والاتحاد الإنجليزي والسلطات الإنجليزية تعمل بشكل متواصل عن كثب من أجل نجاح إقامة الدور قبل النهائي والنهائي في ملعب ويمبلي، ولا يوجد نية لتغيير الملعب".

موعد مباريات النهائي نصف النهائي للبطولة

وستقام مباريات الدور قبل النهائي للبطولة يومي السادس والسابع من يوليو المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 11 من الشهر ذاته.

حسم المنتخب الإيطالي والمنتخب الويلزي موقفهم في الدور الستة عشر من البطولة من المجموعة الأولى من بطولة يورو 2020، وفي المجموعة الثانية حسم المنتخبي البلجيكي والدنماركي موقفهم من المجموعة في الدور الـ 16، وفي المجموعة الثالثة حسم منتخبي هولندا والنمسا موقفهم أيضاً، وتتبقي المجموعات، الرابعة الخامسة السادسة من البطولة في التأهل للدور القادم من دور المجموعات، وتأتي في النهاية موقف المراكز الثالثة من المجموعات الستة من البطولة حتى نهاية دور المجموعات لتحسم موقفهم.