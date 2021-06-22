/636888/ننفرد-بإجمالي-تبرعات-جماهير-الزمالك-ومفاجأة-بسبب-خالد-بوطيب

كشف علاء حمام في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان عن المبلغ الذي جمعه حساب الفارس الأبيض البنكي خلال الأوقات الماضية ،مشيرا لموقف خالد بو طيب مع القلعة البيضاء.

وعلم دوت الخليج أن المبلغ الذي دخل الحساب البنكي لنادي الزمالك يتخطى الـ 45 مليون جنية، و أن الفارس الأبيض لم يعلن عن حصيلة التبرعات منذ بدء الحملة عبر الحساب البنكي 1911 ،لكن من المقرر الإعلان بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة عقب تخطيه حاجز الـ 70 مليون.

مبلغ تبرعات جماهير الزمالك

على جانب أخر أكد حمام أن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء أن خالد بو طيب يمتلك 3 مليون يورو ضد نادي الزمالك وليس مليون ونصف فقط كما أشيع خلال الفترات السابقة.

أزمة جديددة في الزمالك بسبب خالد بوطيب

واكد عبدالناصر زيدان : " أعطينا لأخواتنا التوانسة درسا في كيفية التغطية الإعلامية للواقعة التي حدثت في مباراة الأهلي والترجي ، على عكس الإعلام التونسي الذي صور أسوء ما حدث في ملعب رادس".

وعن نبيل معلول علق: " هو أفضل مدربين تونس عبر التاريخ ، وهو رجل كريم لأبعد الحدود، وتحياتي لمعلول ابن الترجي وله كامل التقدير والإحترام".

وتابع عبدالناصر زيدان : " بالفعل تأكدت من وجود محادثات من مانشيستر يونايتد لمسئولي الكاف من أجل متابعة أليو ديانج خلال مباراة الأهلي والترجي في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام".

عبدالناصرزيدان ينفرد بتفاصيل التجديد لـ بن شرقي والمان يونايتيد يقترب من ديانج

وأضاف عبدالناصر زيدان : " نبيل معلول أبلغني أن اللاعب أليو ديانج لم يكن بهذا الأداء المميز قبل مجيء بيتسو موسيماني ، وكان العين الإماراتي قد طلب التعاقد مع ديانج وبسبب مبالغة النادي الأحمر فكر النادي الإماراتي في استعارة اللاعب".

واستكمل زيدان: " راهنت على فوز النادي الأهلي بثلاثية دون رد أمام الترجي التونسي في المباراة التي تقام في إياب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ، ومروان محسن يرحل عن القلعة الحمراء بنسبة 100%".

واتم زيدان :" مروان محسن أقرب من الجونة في هذ الوقت ، ورضا شحاته المدير الفني للجونة يريد ضم مهاجم القلعة الحمراء".