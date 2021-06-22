صور.. عميد حاسبات بنها: نستهدف تخريج جيل قادر على مواكبة التقدم التكنولوجى

جدة - نرمين السيد - وحضر فعاليات الافتتاح، اليوم الثلاثاء، كل من الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور محمد عصام خليفة عضو مجلس إدارة برنامج أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية بالكلية والعميد الأسبق لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد مخيمر رئيس قسم المعلومات والتوثيق ومدير إدارة التخطيط والبحوث، والدكتور محمد زيدان خبير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، والدكتور أحمد طه منسق برنامج أمن المعلومات بكلية الذكاء الاصطناعى جامعة بنها، وعدد من نائبى رئيس الجامعة وأساتذة الكلية.

وأوضحت عميد الكلية خلال - فعاليات الافتتاح - أن المعمل تم إنشاؤه وفقًا للمواصفات العالمية ومعايير الجودة والاعتماد، وتم تزويده بأحدث الأجهزة التكنولوجية فى مجال فحص الأدلة الرقمية، وفحص المحمول، بالإضافة إلى نظام المراقبة بالفيديو، ونظام متكامل للتدريب على اكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات الرائدة فى مجال الأدلة الرقمية.

كما أوضحت أن المعمل يوفر التدريب العملى والتطبيقى لحوالى 10 مقررات داخل البرنامج الدراسى لطلاب البكالريوس بالكلية، و36 تجربة عملية فى 12 فرع فى علوم اكتشاف الأدلة الرقمية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات فى علوم الأدلة الرقمية، كما يؤهل الطلاب لاجتياز شهادة ( ACE)، وهى إحدى الشهادات الدولية المعتمدة فى علم اكتشاف الأدلة الرقمية.

وأكدت "زايد" أن المعمل يهدف إلى إعداد متخصصين بارعين فى مجال أمن المعلومات، وفهم العمليات التى تؤثر على أمن المعلومات، وحماية أصول المعلومات، وتحليل البيانات، وتحديد وإصلاح الثغرات الأمنية، وإكساب الخريجين المهارات العلمية والنظرية والقدرات التقنية للتعامل مع المؤسسات والشركات التى تواجه جرائم إلكترونية يعاقب عليها القانون وتهدد نظم المعلومات وشبكات الحاسب لهذه المؤسسات والشركات.

وتابعت أن المعمل يتيح أيضًا فرص استفادة كبيرة للباحثين فى مجال الأدلة الرقمية من خلال التطبيق العملى، مشيرة إلى أن الكلية استطاعت أن تتميز بتحديث لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة وتشمل أول برنامج دراسات عليا "ماجستير – دكتوراة"، فى الجامعات المصرية فى مجال الذكاء الاصطناعى.

وأكدت عميد الكلية، حرصها على توفير كافة الإمكانيات اللوجيستية لإعداد خريجين لهم القدرة العالية على المنافسة فى المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية فى التخصصات التكنولوجية الحديثة، كما تسعى الكلية لتحقيق استراتيجية الدولة فى الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعى بالتزامن مع إنشاء المشروعات العملاقة التى تعتمد على هذا المجال مثل المدن الذكية، والجامعات الذكية، فضلاً عن الثورة الصناعية التى تشهدها مصر.

وأضافت أن الكلية تهدف إلى تخريج كوادر محترفة فى تقنيات أمن المعلومات سواء فى المجال الأكاديمى أو المهنى قادرين على القيادة والتصميم والتطوير لمختلف المشاريع فى مجالات أمن المعلومات المختلفة، فضلاً عن إعداد كوادر متخصصة وذات كفاءة عالية فى جمع واكتشاف وتحليل الأدلة الجنائية الرقمية بما يخدم البحث الجنائى والأمن القومى ويساعد جهات التحقيق ومؤسسات إنفاذ القانون فى تحقيق العدالة.

وكشفت عميد حاسبات بنها أن الكلية لها السبق فى استحداث برامج دراسية جديدة واكتساب الريادة فى تلك البرامج، موضحة أن الكلية تتفرد باستحداث 3 برامج أكاديمية لمرحلة البكالوريوس، هم "أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية" و"المعلوماتية الطبية"، و"تكنولوجيا الشبكات والمحمول"، حيث انضمت تلك التخصصان الجديدان لأول مرة على مستوى كليات الحاسبات والمعلومات.

وأكدت "زايد" أن الكلية بالرغم من حداثة إنشائها فى عام 2006، إلا أنها استطاعت فى سنوات قليلة أن تتقدم مصاف كليات الحاسبات، حيث تحتل المركز الأول محليًا بين الجامعات المصرية فى مجال الذكاء الاصطناعى والرقمنة، فضلاً عن مكانتها الهامة بين الجامعات العالمية.

وأضافت أن الكلية لديها اتفاقيات تعاون مع كبرى الشركات العالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات لإتاحة برامج تدريب مشتركة على أحدث العلوم فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

ووجهت عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى الشكر للدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، لدعمه المستمر للكلية للنهوض بالبرامج الدراسية المقدمة للطلاب، مؤكدة أن الكلية تضم معامل برمجيات مزودة بأحدث الأجهزة الذكية ومعامل متخصصة، بالإضافة إلى قاعات تدريس مزودة بأحدث الأجهزة ووسائل التعليم الحديثة.

كما لفتت إلى أن الكلية حصلت على العديد من الجوائز التقديرية من شركة تكنولوجيا المعلومات العالمية مثل "Huawei" و"DELL EMC" و"IBM" و"EMC2".

وأشارت إلى أن الكلية تقوم بإجراء مجموعات دراسية فى إطار المبادرة الرئاسية "قادة التكنولوجيا الجديدة NTL ) بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، فضلاً عن التعاون مع الكثير من شركات التكنولوجيا الرائدة مثل (CISCO - DELL-EMC- IBM)، لتدريب الكثير أعضاء هيئة التدريس ليكونوا معتمدين وتقديم برامج التكنولوجيا الناشئة للطلاب ممزوجة بالمناهج الدراسية، فضلاً عن تقديم برنامج علوم الحاسب مزدوج للطلاب الجامعيين بالتعاون مع جامعة ووهان للتكنولوجيا (WUT).

ومن جانبه، أشاد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، بمجهودات الدكتورة هالة حلمى زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، فى استحداث برامج دراسية متفردة على مستوى الجامعات المصرية، وتوفير التجهيزات اللازمة للتطبيق العملى بما يتوافق مع مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات العصر الحديث، مؤكدًا أن كلية الحاسبات بقيادتها الحكيمة أحد الأعمدة الرئيسية فى ملف التحول الرقمى بجامعة بنها.