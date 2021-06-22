عاجل.. النائب العام يصل باريس فى مهمة رسمية

جدة - نرمين السيد - وصل المستشار حمادة الصاوى النائب العام، مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة الفرنسية "باريس" على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة، وكان فى استقباله علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فرنسا، ووفد رفيع المستوى من السفارة.





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