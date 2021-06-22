لجنة حقوق إنسان البرلمان ترفض تسييس قضية حنين حسام والتدخل فى شؤون القضاء

جدة - نرمين السيد - أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه القاطع للأصوات التى تنادى باسم حقوق الإنسان، بشأن المدعوة حنين حسام، معرباً عن أسفه الشديد لمحاولات تسيس مثل هذه القضايا المنظورة أمام القضاء المصرى الشامخ والنزيه.





واعتبر رضوان - فى بيان أصدره اليوم - أن مثل هذه المحاولات بمثابة تدخل صارخ فى شؤون القضاء المصرى، وتتطلب المساءلة القانونية ضد مرتكبيها.

وطالب النائب طارق رضوان، من أصحاب هذه الأصوات المرفوضة والمفضوحة معرفة جميع تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى حنين حسام، وفى مقدمتها دعوتها لفتيات لغرف مغلقة، مقابل الحصول على دولارات، واستغلت أزمة كورونا لاستقطاب الفتيات وارتفاع عدد متابعيها واتهامها بالاتجار فى البشر والتحريض على الدعارة بدعوة مجموعة من الفتيات على مجموعة "لايكى الهرم".

كما دعت المتهمة الفتيات البالغات والقصر، ليعملن كمذيعات بالتطبيق، واستغلال الفتيات بزعم توفير عمل لهن، وقيامها بإنشاء محادثات مرئية خلال فترة العزل المنزلى بسبب كورونا، واستغلت أيضا طفلتين، بأن سهلت لهما الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية.

وطالب النائب طارق رضوان، باحترام القضاء المصرى وعدم التدخل فى شؤونه من قريب أو بعيد، مؤكداً قدسية القضاء المصرى ونزاهة أحكامه وانتصاره التام لسيادة الدستور والقانون.