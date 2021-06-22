فيديو.. أندريه زكى: خلط الدين بالسياسة يخلق صعوبات كبيرة .. و30 يونيو معجزة

حوار: د.هند جاد
وأضاف، فى حواره لـ"دوت الخليج"، أن ثورة الـ30 من يونيو تعتبر "معجزة"، حيث كان الجميع لا يظن أن يحدث هذا إلا أن تكاتف الشعب المصرى مع بعضه البعض صنع تلك المعجزة، متابعا: "أنا أسرتى كانت فى الشارع، وزوجتى معها صور من أيام الثورة على الهاتف الخاص بها ولا زلنا نلتقى مع أشخاص كانوا معنا فى هذا الوقت".
وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية، إلى أنه كانت هناك محاولات فى مرحلة ما قبل ثورة 30 يونيو لاختطاف الهوية المصرية، ولكن الشعب أجهض تلك المحاولات، كما أجهض محاولات أعوان الإرهاب لاستقطاب الشباب إلى فكرهم المنحرف.
ولفت أندريه زكى إلى أن مصر بلد غالٍ علينا جميعا، وقد دفع رجال القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى الشباب المسلم والمسيحى ثمن ما نحن فيه من الاستقرار الآن، وبدون هذه التضحيات كنا لم نصل إلى ما نحن فيه، متابعا: "عندنا فرصة ذهبية كبيرة أن تكون مصر من الدول العظمى فى العالم، ونحن فى الطريق إلى ذلك".
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