عاجل.. وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر برلين 2

جدة - نرمين السيد - توجّه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة فى مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، تلبيةً لدعوة من وزير خارجية ألمانيا وسكرتير عام الأمم المتحدة.





وصرَّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى سوف يؤكد خلال مشاركته فى المؤتمر المُقرر انعقاده غدًا 23 الجارى على موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، ودعم تطلعات الشعب الليبى الشقيق فى بناء مستقبل أفضل. وأضاف: "وكذا مساندة الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين لإنهاء الصراع وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة، فضلاً عن أهمية تضافر الجهود من أجل عقد الانتخابات العامة فى موعدها المُقرر فى 24 ديسمبر من العام الجارى، وبما يُحقق الأمن والاستقرار فى سائر ربوع ليبيا الشقيقة".

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