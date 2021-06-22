افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد...

افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة صباح اليوم التدريب التفاعلي لعضوات هيئة قضايا الدولة حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة وذلك بحضور القاضية أمل عمار عضوة المجلس ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ومجموعة من مستشارات هيئة قضايا الدولة .

قدمت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر والتقدير إلى المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل والمستشار الجليل أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والقاضية الصديقة أمل عمار مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل

وإلى جميع السيدات عضوات هيئة قضايا الدولة

ومعربة عن فخرها بتواجدها داخل حصن العدالة المصرى "وزارة العدل " بقيادة المستشار الجليل عمر مروان الداعم والمساند الدائم لقضايا المرأة ورعايته لحقوقها انتصاره لها دوما عبر اصدار العديد من التشريعات والقوانين لصالح المرأة والتى تأتى تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة المرأة المصرية وتمكينها وسيذكر التاريخ للمستشار عمر مروان وزير العدل بأنه وعد وأوفى بتمكين المرأة بالمناصب العليا بالهيئات القضائية دون اي تميز.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي بأسمى معانى التقدير والاحترام الى المستشار الجليل أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والتى تعد أحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر لهذا التعاون المثمر فى أول لقاء يجمعنا سوياً و لدعمه للمرأة داخل الهيئة ، حيث نفخر بأن تكون معنا اليوم بالقاعة أكثر من 20 عضوة بهيئة قضايا الدولة من إجمالى ٦٧٨ عضوة بالهيئة بنسبة بلغت ٢٠% ولدعمه وصولها الى المناصب القيادية أيضاً من خلال تعيين امرأتين في المناصب القيادية الأولي الأمين العام مساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب فى تاريخ قضايا الدولة ، والأمين العام مساعد لشئون الموظفين واتمنى أن نشهد الفترة القادمة تعيين المزيد من السيدات فى المزيد من المناصب بالهيئة متمنية لمستشارات هيئة قضايا الدولة خالص النجاح والتوفيق فى مهام مناصبكم

مؤكدة لهن أن المجلس القومى للمرأة هو بيتكم الثانى واننا على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لمساعدتكم باى معلومات وبيانات تخص قضايا المرأة .

أعربت الدكتورة مايا عن خالص فخرها بأن المرأة المصرية رسخت أقدامها بقوة فى مجال القضاء، ولعل القرار التاريخي للمجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021 كان بمثابة الحلم الذى تحقق حيث ناضلت المرأة المصرية من أجل الوصول إلي هذا المنصب على مدار 72 عام وتحقق بفضل دعم القيادة السياسية وإيمانها العميق بقدرات المرأة المصرية وبأن تمكينها هو واجب وطنى وسيظل تاريخ الأول من أكتوبر من كل عام احتفالاً بقضاء مصر الشامخ الذى تتواجد المرأة المصرية بجميع هيئاته دون تمييز.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وارادته السياسية الحكيمة المنصفة للمرأة لاهدائه المرأة المصرية عصر ذهبى حقيقى يمهد الطريق ويصهر الحواجز الحديدية أمامها ، وهذا يرجع ايضا الى العديد من النجاحات التى حققتها المرأة فى هذا المجال ، مما أهلها للوصول إلى مناصب ودرجات عليا حيث وصلت الى منصب مساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل وتم تعيين 4 قاضيات منصة لمحاكم الجنايات في مصر ورئيسة للمحكمة الاقتصادية وأول قاضية ترأس دائرة مدنية من دوائر محاكم الاستئناف العالي وتعيين ثانى قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا منذ انشائها .

أكد المستشار عمر مروان على ان العدل والقانون والقضاء من الركائز الأساسية للدولة المصريةحيث يتولى القضاء أمانة تحقيق العدالة فلا قضاء بغير عدل يصبو اليه ويقضى به ولا عدل بغير قضاء كفء ينبئ به مشيرا الى ان القيادة الرشيدة للدولة أولت جل اهتمامها وغايتها للقضاء وحرصت على تعزيز كفاءة أعضاء الجهات والهيئات القضائية وتكوين الشخصية المتكاملة ، وعلى ذات النهج عملت وزارة العدل على رفع فعالية وكفاءة النظام القضائي لتيسير الاجراءات القانونية وتقدم الخدمات القضائية على المستوى المأمول وهذا يتطلب بجانب الثقافة القانونية العميقة توافر مهارة القيادة فى من يتصدى للإدارة وفى هذا الإطار يطيب لي أن أفتتح معكم فعاليات البرنامج التدريبي حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة.

أوضح المستشار عمر مروان أن هذه الفاعلية تأتي نتاجا للتعاون المشترك بين وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة والمجلس القومي للمرأة وانطلاقا من رؤية الوزارة بأهمية تعزيز قدرات العنصر النسائي فى كافة الجوانب وتمكينهن من تولي المناصب القيادية خاصة وأن المرأة المصرية تعيش أزهى أيامها فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مشيرا الى ان هيئة قضايا الدولة كانت لها السبق فى تعيين السيدات كعضوات بها وكذلك فى تولي المناصب القيادية فى الهيئة موجها خالص الشكر والتقدير الى رئيس هيئة قضايا الدلة لما قدمه من دعم وتمكين المرأة تماشيا مع سياسة الدولة فى هذا الشأن ، متمنيا لعضوات هيئة قضايا الدولة الموقرة التوفيق وتحقيق الاستفادة الكاملة من البرنامج التديبي .

قدم المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة خالص التحية والترحيب الى الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والمستشار عمر مروان وزير العدل والى الزميلات المستشارات بهيئة قضايا الدولة اللاتي يقفن بقوة ويثبتن كفائتهن أكثر من الرجال فى هيئة قضايا الدولة ، موكدا على ان المرأة فى هيئة قضايا الدولة أثبتن تفوقهن وتحقيقهن نجاح فائق وغير متوقع فى تحقيق العمل المنوط لهن كما أثبتن كفائتهن فى العمل الفنى مما أدى الى وصولها الى مستوى القيادة فى هيئة قضايا الدولة فى ذات الكفاءة والتنافس ، وأشار أن المرأة فى هيئة قضاياالدولة تتقلد فى الغالب المناصب القيادية وذلك لكفائتها وليس شرطا فى ذلك الأقدمية،مشيرا الى ان المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى عصر قيادة سياسية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤمن بقضايا المرأة وأن هذا العصر بمثابة فرصة حقيقية لكي تثبتن وتمكن أنفسكن للوصول إلى أعلى المناصب القيادية.