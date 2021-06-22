النائب العام يصل إلى العاصمة الفرنسية في مهمة رسمية

وصل المستشار حماده الصاوى النائب العام مساء اليوم العاصمة الفرنسية «باريس» على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة، وكان في استقباله علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فرنسا، ووفد رفيع المستوى من السفارة. وتأتي هذه الزيارة لإتمام مهمة رسمية نتاج تحقيقات هامة تباشرها «النيابة العامة المصرية» بالتعاون مع السلطة القضائية الفرنسية المختصة.

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