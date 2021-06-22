الزمالك: نملك إقرارا من المحلة بالتصالح في قضية إمام عاشور والحكم الأحد المقبل

أكد مصدر مسئول داخل الزمالك، امتلاك النادى الأبيض إقرار من نظيره غزل المحلة، يفيد بالتصالح في قضية إمام عاشور وتنازل زعيم الفلاحين عن القضية المرفوعة ضد اللاعب.

وحصل غزل المحلة على حكم بحبس إمام عاشور لاعب الفريق السابق والزمالك الحالي الصادر ضده لعدم التزامه بسداد 500 ألف جنيه لصالح فريقه السابق.

وزاد المصدر، تم الاتفاق مع إدارة غزل المحلة على منحهم شيك قابل للصرف الفوري بقيمة 500 ألف جنيه، وتم إقرار ذلك في عقود رسمية ستقدم للمحكمة لإغلاق القضية، مشيرا إلى أن جلسة نظر قضية نادى المحلة ضد إمام عاشور يوم الأحد المقبل الموافق 27 يونيه الجارى، وأبلغونا بالتواجد فى الموعد المحدد لغلق القضية تماما.

هذا في الوقت الذى أعلن فيه مسئولو غزل المحلة عن تمسكهم بالحصول على مليون و 100 ألف جنيه للتنازل عن قضية اللاعب إمام عاشور موزعين ما بين قيمة شيك بـ500 الف جنيه على اللاعب للنادى و 600 ألف جنيه القسط الأخير علي نادي الزمالك لصالح المحلة من قيمة انتقال إمام عاشور للزمالك والذى لم يتم رفع دعوى به حتى الآن.

ورد المصدر الزملكاوى، بخصوص الـ600 ألف جنيه المتبقية من قيمة الصفقة " لم نتجاهل الأمر احتراما لنادى غزل المحلة وحتى نسوى أي متعلقات مادية بين الجانبين، رغم أن الشيك المطلوب صرفه موقع بشكل شخصى من جانب أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس المجلس الموقوف، ولكننا أبلغنهم بسداد هذا المبلغ خلال شهر، وهو ما قوبل بالتقدير من جانبهم".