محافظ الوادى الجديد: خصم الأجر الإضافى لأى موظف يرفض تلقى لقاح كورونا دون مانع

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، معاقبة الموظف الذى لم يتلقى لقاح فيروس كورونا" إلا من لديه موانع طبية بشهادة طبية معتمدة. أكد الزملوط، خلال ترأسه المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الثلاثاء، أنه سيجرى اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، خصم الأجور الإضافية الخاصة بأيام العطلات " الجمعة – السبت" وأى أجر إضافى للموظف مثل الراحات فى حال امتناعه عن تلقى لقاح فيروس كورونا وذلك حماية للموظف العام والمواطنين الذى يتعاملون معه. أضاف الزملوط، أن القرار بهدف الحفاظ على صحة المواطن والموظف والأجهزة التنفيذية والحكومية المختلفة فى ظل حرص الدولة على توفير اللقاح جانا لجميع المواطنين لمواجهة جائحة فيروس " كورونا". جاء ذلك خلال ترأس محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.

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